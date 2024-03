“Grande Fratello” l’ormai ex concorrente Paolo Masella è stato avvistato fuori dalle mura della casa da cui è stato costretto a uscire in seguito alla sua recente eliminazione. Un video lo mostra mentre si avvicina alle mura e urla in direzione degli inquilini che si trovano ancora dentro alla casa. Ecco il motivo del suo gesto.

Paolo Masella esce dalla casa del “Grande Fratello”

Paolo Masella è stato uno dei due concorrenti eliminati durante l’ultima puntata del Grande Fratello 2023. Il macellaio romano ha avuto la peggio al televoto flash ed è stato costretto a lasciare la casa e a interrompere così il suo percorso nel reality show Mediaset. L’eliminazione a un passo dalla finale è un boccone amaro, ma Paolo è sembrato averla presa con filosofia mostrandosi tranquillo alle telecamere del GF che lo hanno raggiunto sulla porta rossa. Varcata l’uscita, Paolo si è lasciato alle spalle un’esperienza a suo dire molto ricca di emozioni. (Continua dopo la foto…)

Le parole dopo l’eliminazione

Paolo ha commentato così la sua eliminazione dal programma: “Questa esperienza è stata un viaggio bellissimo, quo ho anche incontrato l’amore della mia vita, una cosa che mi ha riempito il cuore. – ha spiegato Masella – L’eliminazione non mi pesa per nulla, perché arrivato a questo punto ho preso tutto quello che potevo prendere e ho dato tutto quello che potevo dare a questa esperienza. Quindi va bene così. Sono contento sia andata in questa maniera”. Durante il reality, Paolo ha infatti conosciuto Letizia Petris con cui ha instaurato una bellissima e intensa storia d’amore. La consapevolezza di poterla riabbracciare una volta finito il programma gli ha forse allietato la batosta dell’eliminazione. Ma Paolo non si è arreso del tutto ed oggi ha deciso di fare un gesto totalmente inaspettato ritornando alla casa del “Grande Fratello”. Ecco cosa è successo.

