“Grande fratello”, è crisi tra Zeudi e Helena: cosa si è incrinato tra loro due. Il bellissimo rapporto instaurato tra l’ex Miss Italia e la modella brasiliana nella Casa del reality sembra essere arrivato ad una spaccatura e l’armonia tra le due è ormai solo un ricordo. Tutto ha avuto origine da quello che è apparso ad alcuni un semplice malinteso, ma nessuna delle due sembra essere riuscita gestire la situazione e ora la tensione tra le inquiline è sempre più palpabile. (Continua a leggere dopo la foto…)

Helena e i problemi nella Casa del “Grande fratello”

Nelle ultime settimane i telespettatori del “Grande fratello” hanno visto crescere l’amicizia tra le concorrenti Zeudi ed Helena nella Casa riconoscendo che tra le due ci sia un’intesa speciale che va oltre qualsiasi differenza. Helena Prestes dal canto suo è apparsa molto felice di avere qualcuno dalla sua parte visto che i rapporti con il resto degli inquilini è sempre più burrascoso tanto da destare alcune preoccupazioni nei fan. . (Continua a leggere dopo la foto…)

Il tiramisù della discordia

Nelle ultime ore, infatti, una nota pagina social brasiliana ha accusato il gruppo di atteggiamenti aggressivi e anche razzisti nei confronti di Prestes. Ora, la modella sembra aver perso anche la sua “spalla” e non sappiamo che effetti potrebbe avere questo sviluppo. L’allontanamento tra Zeudi e Helena ha avuto inizio l’ultimo giorno dell’anno quando le due stavano chiacchierando in cucina durante i preparativi del Cenone. Le due stavano infatti facendo un tiramisù per i gieffini.

La Miss ha mostrato il suo disappunto quando, per l’ennesima volta, la modella brasiliana ha menzionato le loro differenze culturali conseguenze dalla diversa nazionalità. A quel punto Helena non l’ha presa bene cogliendo l’occasione per confrontare Zeudi sulle sue amicizie all’interno della Casa. In particolare, Prestes sembra covare rancore nei suoi confronti per riuscire a trovare una sintonia anche con i concorrenti come Shaila ed altri con cui non condivide nessun valore.

