“Grande Fratello”, il dubbio su Lorenzo e Helena: cosa si sospetta (VIDEO)

Nelle ultime ore, è spuntato un video sui social, nel quale Lorenzo Spolverato fa una domanda sospetta a Giglio. I due, nel giardino della casa del Grande Fratello, stavano parlando di Helena Prestes e del rapporto che ha la ragazza con Lorenzo. Subito il filmato è diventato virale e molti fan del programma hanno formulato un’ipotesi che alcuni già sospettavano. La realtà sul loro rapporto potrebbe essere diversa da quello che raccontano al Grande Fratello. I due potrebbero infatti nascondere un grosso segreto. (Continua dopo le foto)

Il rapporto tra Helena e Lorenzo

Nei primi giorni nella casa, Helena e Lorenzo si sono avvicinati molto e tra i due era nata un’amicizia che sembrava poter sfociare in qualcos’altro, soprattutto dopo un bacio appassionato che i due si sono scambiati in giardino. Helena poi ha visto l’avvicinamento di Lorenzo a Shaila e per forza di cose, ha dovuto mettere da parte la sua attrazione per lui. Dopo la nascita della coppia, Helena e Lorenzo si sono scontrati più volte. Nel corso dell’ultima settimana, però, Lorenzo si è riavvicinato dichiarando di voler provare a ristabilire un’amicizia con Helena. (Continua dopo le foto)

Le conversazione sospetta tra Lorenzo e Giglio

Una conversazione tra Lorenzo e Giglio ha insinuato il seme del dubbio tra gli appassionati del Grande Fratello. Ieri pomeriggio, Lorenzo ha chiesto a Giglio di appartarsi e parlare. Spolverato, dopo aver dato una rapida occhiata alle telecamere, ha chiesto all’amico: “Ma tu sai qualcosa di più su me ed Helena… del fuori?“. “Ma cosa?“, ha domandato Giglio spiazzato dalla domanda del concorrente. La regia ha poi immediatamente cambiato inquadratura, ma intanto sui social è scoppiato il putiferio.

