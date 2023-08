Grande Fratello, nel cast spunta il famoso attore: di chi si tratta – La partenza per il “Grande Fratello” è prevista per l’11 settembre. Manca ormai pochissimo al debutto della nuova formula del reality show, che secondo le nuove linee editoriali di Pier Silvio Berlusconi, dovrà essere meno trash. Per alcuni più facile a dirsi, che a farsi. Ad ogni modo Alfonso Signorini è al lavoro per non deludere le alte aspettative. (continua a leggere dopo le foto)

“Grande Fratello”, nel cast spunta il famoso attore: ecco chi è

La partenza del “Grande Fratello” è prevista per l’11 settembre in prima serata su Canale 5. Si tratterà di un’edizione mista ed è questa una delle tante novità del reality show. Il cast sarà diviso infatti tra personaggi famosi e persone comuni. Da qui, la nuova denominazione del programma, che non conterrà più l’etichetta “vip”. Sui nomi dei concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa c’è un gran parlare. Da “TvBlog” in tal senso arriva una croccante indiscrezione… (continua a leggere dopo le foto)

Ninetto Davoli al “Grande Fratello”? L’indiscrezione bomba

Chi entrerà nella Casa del “Grande Fratello”? Sappiamo che Pier Silvio Berlusconi ha imposto alcuni paletti: non vuole che il loft di Cinecittà ospiti influencers e utenti OnlyFans. Un diktat che il conduttore Alfonso Signorini non può affatto ignorare. Chi resta dunque? Beh, attrici, conduttori, ballerine, ma anche ex sportivi. “TvBlog” in queste ore ha fatto il nome di un attore molto noto, che ha lavorato con grandi figure del Novecento, come Pier Paolo Pasolini e Antonio De Curtis, in arte Totò. Stiamo parlando di Ninetto Davoli, il quale starebbe valutando il suo ingresso nella Casa più spiata di Italia. Fu proprio Pasolini a lanciare l’attore negli anni sessanta: prima la comparsa ne Il Vangelo secondo Giovanni, poi il ruolo di protagonista al fianco di Totò in Uccellacci e Uccellini. E ancora: Teorema, Edipo Re, Il Decameron e Il fiore delle Mille e una Notte. (continua a leggere dopo le foto)

Chi è Ninetto Davoli? Tanto cinema alle spalle

Recentemente abbiamo visto Ninetto Davoli in Cemento Armato, Natale a Londra-Dio salvi la Regina, Ritorno al crimine, ma anche nella serie Rai È arrivata la felicità con protagonisti Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi. Classe 1948, l’attore ha partecipato nel 2020 alla quindicesima edizione del dancing show del sabato sera di Rai 1 “Ballando con le stelle”. Restano indimenticabili i suoi continui battibecchi con Selvaggia Lucarelli, tra i giurati del programma.