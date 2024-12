“Grande Fratello”, bufera su Lorenzo dopo il presunto outing: cosa succede

Lorenzo Spolverato è gay? È bufera dopo il presunto outing del concorrente dell’edizione corrente del “Grande Fratello“, reality show in onda in prima serata su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini. Le ipotesi sui social sono molteplici, ma finora non trovano conferme dirette. (Continua…)

Chi è Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato è uno dei concorrenti dell’attuale edizione del “Grande Fratello”. Di professione modello, è nato nel 1996 a Milano ed è cresciuto in periferia, in un quartiere caratterizzato da difficoltà economiche. Prima di approdare nel mondo della moda e dello spettacolo, Lorenzo ha lavorato in vari settori ed ha svolto diversi lavori, come il cameriere, il sommelier, il bodyguard e l’animatore nei villaggi turistici. Tra il 2021 e il 2023 ha frequentato un’accademia di recitazione e doppiaggio. Durante questi anni ha inoltre partecipato a diversi spot pubblicitari, oltre che a cortometraggi e produzioni teatrali.

In passato ha praticato anche pallanuoto a livello agonistico ed era portiere della squadra Canottieri Milano nella categoria under 18. Ha anche praticato kickboxing per nove anni, partecipando a competizioni agonistiche. Nel 2020 ha partecipato come tentatore al programma “Temptation Island”, mentre adesso ha accettato l’opportunità di entrare nella casa del “Grande Fratello”. In merito alla sua vita privata si sa veramente poco, ma di recente si è diffusa la voce che possa essere gay. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)