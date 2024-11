“Grande Fratello”, spunta un bracciale stregato nella casa: “Toglilo subito” (VIDEO)

In queste ore sui social, sta circolando un video particolare. Nella clip si vedono due protagonisti del Grande Fratello che parlano di un braccialetto che sarebbe stregato. Lei quindi ha avvisato dei poteri di questo oggetti e ha suggerito di toglierlo. Lui, spaventato, le dà retta. La scena ha qualcosa di surreale ed è diventata virale sui social. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Yulia avverte Lorenzo del bracciale stregato

Ad un certo punto, Yulia Bruschi ha preso da parte Lorenzo Spolverato e ha iniziato a fargli tutto un discorso a proposito dei braccialetti stregati. Yulia ha spiegato a Lorenzo che questo oggetto impedirebbe di essere lucidi e, siccome lui ne indossa uno, lo ha esortato a liberarsene al più presto. In realtà l’episodio in questione è avvenuto un mese fa, prima che tra lui e Shaila Gatta scoppiasse la passione in Spagna, ma per qualche motivo la clip è diventata virale adesso. Il braccialetto che indossava Lorenzo però, non era di Shaila. (Continua dopo le foto)

Cosa ha detto Yulia a Lorenzo

“Questo braccialetto è un po’ strano, esiste anche a Cuba. Fanno parte di una religione un po’ particolare quei braccialetti, ti ripeto che anche a Cuba li fanno. Quei braccialetti lì non ti fan ragionare lucido. Se devi darglielo? Sì toglilo, ma non darglielo subito. Fidati di me, toglilo. Cosa devi fare? Sii te stesso. Io ti ho dato un forte avvertimento”, ha detto Yulia a Lorenzo. Poi la ragazza ha precisato che la proprietaria di quell’oggetto è Helena. “Sono di due colori: uno nero e rosso, che è di una religione, e l’altro è giallo e verde, che ti attira molto al proprietario e devi essere credente di quella religione lì, è un po’ particolare. Non te lo posso spiegà“, ha affermato Yulia. Come ha reagito Lorenzo?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva