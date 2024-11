“Grande Fratello”, Beatrice Luzzi asfalta le concorrenti (VIDEO)

L’episodio è successo durante la nomination sul finire della puntata di ieri, martedì 12 novembre 2024, del Grande Fratello. Ad un certo punto, Beatrice Luzzi è intervenuta per rimproverare due concorrenti. Loro hanno subito replicato, ma la loro risposta è stata pungente, oltre che decisamente inaspettata. La reazione di Beatrice Luzzi è stata epica e in tantissimi hanno riproposto il video dell’accaduto sui social, difendo l’opinionista. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, caos durante le nomination

Il momento delle nomination è stato decisamente movimentato. Non sono mancati infatti i colpi di scena. Il primo fatto che ha creato trambusto è stato il fatto che Shaila e Mariavittoria hanno ottenuto l’immunità, il che significa che non possono essere nominate per l’eliminazione. Le due erano al televoto insieme a Clayton e sono state salvate dal pubblico. Questo, per forza di cose, ha influenzato le dinamiche all’interno della casa. Il caos però, è stato generato dalle Non è la Rai. (Continua dopo le foto)

La nomination delle Non è la Rai

Tutto è nato quando, durante le nomination palesi, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi hanno deciso di nominare Federica Petagna. “So che non te l’aspetti ma in questo tavolo ci sono ancora troppe persone che, dopo due mesi, è difficile nominare. Ma questo non può essere per te un peso, sei troppo intelligente per pensare che questa nomination sia per te come persona, ma è semplicemente il gioco“, hanno spiegato le concorrenti. Federica ci è rimasta molto male visto che ha trascorso l’intera settimana in loro compagnia. “Capisco perché ci sta, però su questa nomination ci resto un po’ più male“, ha ammesso. Anche Alfonso Signorini è rimasto meravigliato dalla nomination delle Non è la Rai, spiegando che in giornata sono sempre “pappa e ciccia” con Federica. “Ma noi siamo pappa e ciccia un po’ con tutti, che dobbiamo fare?“, hanno replicato. Poi, l’intervento di Beatrice Luzzi ha fatto esplodere la situazione.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva