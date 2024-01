“Grande Fratello”, Beatrice lascia di nuovo la casa: il motivo

Nuova uscita dalla casa del Grande Fratello di Beatrice Luzzi. A quanto pare l’attrice si assenterà nuovamente per poi rientrare successivamente. Dopo essere stata fuori dalla casa già a dicembre e poi ai primi di gennaio, a causa della morte del padre Paolo, Beatrice temporaneamente uscirà all’esterno come annunciato da lei stessa nella giornata di ieri: “Mamma, domani ci sono. Sono con voi. Alle 10 ci sono“. Che cosa sta succedendo?

Beatrice lascia di nuovo la casa

Beatrice è sicuramente la concorrente più amata e apprezzata dal pubblico, ma anche quella che è entrata ed uscita dalla casa di Cinecittà come se fosse la sua residenza estiva!. L’attrice ha affrontato un momento difficile a causa della perdita del padre, ma ha trovato la forza di continuare il gioco anche per volontà dei figli e dei genitori, che l’hanno sempre sostenuta. “I miei figli volevano fortemente che io tornassi. La mia collaboratrice domestica mi ha spronato, mia mamma, i parenti, tutti mi dicevano di tornare. Perù il vero motivo, più di tutto è quello che mi ha detto mio padre. Mi ha detto ‘stavolta non mollare, questa volta vai avanti’. Quindi per queste ragioni sono tornata. Poi è anche lavoro e non ce lo scordiamo”, spiegò la Luzzi qualche settimana fa mentre veniva riaccolta dai coinquilini. Ieri però, è stata lei stessa ad annunciare che intorno alle 10 di oggi sarebbe stata con la madre. Vediamo perché. (continua dopo la foto)

Perché Beatrice esce

“Mamma, domani ci sono. Sono con voi. Alle 10 ci sono“, ha detto Beatrice Luzzi guardando le telecamera. Vittorio Menozzi, accanto a lei, le ha chiesto cosa c’è alle 10, e lei ha risposto: “Sono con mia mamma e la mia famiglia perché mettono il mio babbo sotto terra, poverino. Lui voleva essere cremato ma poi, per una serie di motivi, è andata così“.

Dunque, questa mattina Beatrice lascerà ancora una volta la Casa per salutare per l’ultima volta il suo amato padre. Rientrerà nella tarda mattinata o al massimo nel primo pomeriggio.