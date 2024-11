Nella casa del “Grande Fratello” tiene banco la storia tra Alfonso D’Apice e Federica Petagna. La giovane sembra aver scelto il suo ex fidanzato al tentatore Stefano, entrato anche lui nella casa più spiata d’Italia. I due ieri erano a letto, ma mentre discutevano ad un certo punto Alfonso ha abbandonato il letto. Il motivo però è nobile ed ha fatto emozionare il pubblico. (Continua…)

“Grande Fratello”, Federica sceglie Alfonso

Alfonso D’Apice e Federica Petagna sono una delle coppie che hanno partecipato all’ultima edizione di “Temptation Island”, reality show in onda su Canale 5 in prima serata. I due dopo l’esperienza nel programma hanno deciso di lasciarsi, ma Alfonso è ancora molto innamorato di Federica. A far ricongiungere i due sotto lo stesso tetto ci ha pensato Alfonso Signorini. Federica e Alfonso sono due nuovi concorrenti del “Grande Fratello”. Insieme a loro, però, c’è anche Stefano Tediosi, tentatore con il quale Federica ha avuto una frequentazione dopo “Temptation Island”. Dopo alcune settimane di convivenza, Federica sembra aver scelto definitivamente Alfonso. Ieri sera i due erano a letto insieme, ma ad un certo punto Alfonso è scappato. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)