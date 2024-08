Formula 1, prove libere 1 del GP Monza – Alle ore 13:30 di oggi, venerdì 30 agosto, sul circuito lombardo si sono svolte le FP1. Vediamo nel dettaglio come è andata e come si è conclusa la classifica. (Continua a leggere dopo la foto…)

Formula 1: prove libere sul circuito di Monza

Le prove libere del Gran Premio d’Italia, sono andate in scena oggi sul circuito di Monza mezzora dopo le 13:00. Dopo queste prove, i piloti torneranno sul tracciato di Monza per l’inizio della seconda sessione il cui orario d’inizio è fissato alle ore 17. Queste seconde prove saranno occasione per saggiare davvero le novità tecniche e prendere le misure al nuovo asfalto di Monza.

Dopo le F1 e le FP2 si chiuderà il programma della prima giornata di azione del sedicesimo round del Mondiale di Formula 1 2024. Il programma delle prove sarà chiuso in via definitiva dalle FP3 che si terranno domani a partire dalle ore 12:30. Ma nell’attesa vediamo intanto i risultati delle prime prove libere appena concluse. (Continua a leggere dopo la foto…)

Gran Premio d’Italia: i risultati delle prime prove libere

Oggi al circuito di Monza il pubblico che ha ricoperto tutti gli spalti, in attesa e fermento soprattutto per la Ferrari. Le prove libere 1 hanno subito dato un assaggio di quanto i top team siano arrivato a un livello estremamente equilibrato.

Il miglior tempo è stato registrato da Max Verstappen, che ha piazzato la sua Red Bull in cima alla classifica. Nonostante la vettura non sembri ancora messa a punto in termini di guidabilità ha provato fin da subito ad invertire il trend recente favorevole alla McLaren mettendo a segno in un minuto, 21 secondi e 676 millesimi. Si tratta del miglior tempo nel primo turno di prove libere del Gran Premio d’Italia. Vediamo come prosegue la classifica.

