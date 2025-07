GP Belgio, Hamilton, Antonelli e Alonso partiranno dalla pit-lane: le scelte tecniche per una possibile rimonta

GP Belgio, il 16º posto in qualifica di Lewis Hamilton a Spa ha aperto la strada a una strategia tecnica che potrebbe rivelarsi vantaggiosa. Il pilota britannico partirà dalla pit-lane con alcune modifiche alla sua SF-25, in particolare legate a elementi della power-unit. La scelta permette a Ferrari di incassare una penalità minima e al tempo stesso sperare in una rimonta verso la zona punti, anche in ottica di una possibile gara bagnata.

Dopo il testacoda nella Sprint Race del sabato, Hamilton ha approvato una serie di cambiamenti a livello di setup e aerodinamica, puntando su un pacchetto più efficiente in condizioni miste.

Lewis Hamilton is set to start today's Belgian GP from the pit lane – FIA has confirmed Ferrari has taken a number of new power unit elements. Antonelli and Alonso also starting from the pits #F1 #BelgianGP — Luke Smith (@LukeSmithF1) July 27, 2025

Antonelli e Alonso tentano il rilancio da fondo griglia

Anche Andrea Kimi Antonelli e Fernando Alonso scatteranno dalla pit-lane. Il giovane talento Mercedes sta vivendo un fine settimana complicato a Spa, segnato da prestazioni deludenti sia nelle qualifiche per la Sprint Race che in quelle per la gara lunga di domenica.

Antonelli ha deciso di intervenire radicalmente sull’assetto della sua monoposto, lamentando un feeling scarso in ingresso curva e cercando soluzioni per gestire meglio una vettura troppo nervosa.

Situazione analoga per Fernando Alonso, finito in fondo allo schieramento assieme al compagno Lance Stroll. Anche per il team Aston Martin, l’obiettivo è rivedere completamente l’assetto per cercare un miglioramento significativo in gara, sfruttando l’eventualità di condizioni meteorologiche variabili.

SPA, BELGIUM – JULY 27: Lewis Hamilton of Great Britain and Scuderia Ferrari and Andrea Kimi Antonelli of Italy and Mercedes AMG Petronas F1 Team on the drivers parade prior to the F1 Grand Prix of Belgium at Circuit de Spa-Francorchamps on July 27, 2025 in Spa, Belgium. (Photo by Ryan Pierse/Getty Images)

Spa attende una gara ad alta tensione strategica

Con tre nomi importanti al via dalla pit-lane, la gara di Spa-Francorchamps si preannuncia ricca di sorprese. Le condizioni climatiche incerte potrebbero rimescolare le carte e premiare chi, come Hamilton, Antonelli e Alonso, ha scelto di sacrificare la posizione di partenza per prepararsi a una rimonta da protagonisti.

