Ferrari, Hamilton distrutto si scusa: “Tutta colpa mia, errori inaccettabili”

Ferrari, Lewis Hamilton vive un incubo a Spa-Francorchamps: dopo il flop nella Sprint, arriva anche l’eliminazione in Q1, la seconda in due giorni. Il pilota britannico sembrava essersi salvato in extremis, ma il suo ultimo giro veloce viene cancellato per track limits in curva 4.

Hamilton si scusa con la squadra "la macchina andava bene è completamente un errore mio". Domani cercherà di finire al meglio un weekend da dimenticare. Lewis conferma l'anticipazione di #AutoRacer "Sviluppi? Penso sia tutto per il 2025" #F1 #BelgianGPhttps://t.co/7qbijr0ZfI — Paolo D'Alessandro (@_Paolo_27) July 26, 2025

Un altro colpo durissimo per il sette volte campione del mondo: “Errore mio. Abbiamo cambiato assetto, la macchina andava bene, è stato un mio errore. Sono dispiaciuto e chiedo scusa. Devo guardarmi dentro, è semplicemente inaccettabile uscire in entrambe le Q1″.

Un weekend nero per Hamilton, che a Spa si è perso metaforicamente e quasi letteralmente nella foresta delle Ardenne. Alla guida della Ferrari, non riesce a risollevare una situazione complicata e si dice “deluso”, ma determinato a reagire domenica in gara.

Chi invece può sorridere è Charles Leclerc. Il monegasco ha chiuso con un ottimo terzo tempo, beffando Verstappen all’ultimo secondo. “Me l’aspettavo? Non proprio“, ammette Leclerc. “Siamo terzi a 3 decimi, ma pensavamo di essere più indietro. Gli aggiornamenti hanno funzionato, anche se ci vuole ancora tempo per sfruttarli al massimo. Ho messo tutto insieme e mi sentivo a mio agio”.

Leclerc scatterà dunque dalla terza posizione accanto al campione olandese. Nella Sprint aveva mostrato subito aggressività, attaccando Norris al primo giro. Per domenica il passo gara delle McLaren e di Verstappen resta superiore, ma a Maranello si spera nei miglioramenti: “Abbiamo fatto qualche cambiamento che spero possa aiutarci“.

