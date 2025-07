Formula 1, disastro Hamilton nelle qualifiche: è fuori, cos’è successo

Formula 1, a Spa-Francorchamps Max Verstappen compie un capolavoro vincendo la dodicesima Sprint della stagione, un risultato che interrompe, almeno per oggi, lo strapotere delle McLaren. L’olandese ha superato già al primo giro il poleman Piastri, mantenendo la leadership fino alla bandiera a scacchi.

OUT IN Q1 ❌



16) Lewis Hamilton

17) Franco Colapinto

18) Kimi Antonelli

19) Fernando Alonso

20) Lance Stroll pic.twitter.com/p8byn0nRL9 — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) July 26, 2025

Dietro di lui, Norris recupera la terza posizione su Leclerc, mentre Hamilton ha vissuto una giornata molto complicata, chiudendo solo 15°. Ma a tenere banco non è stata solo la gara breve, ma soprattutto le qualifiche che hanno riservato sorprese clamorose.

Le qualifiche di Spa si sono infatti aperte con una Q1 particolarmente intensa e ricca di colpi di scena, in cui spicca il disastro combinato da Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo, pilota della Ferrari, è stato protagonista di un episodio che ha segnato una giornata da dimenticare. (continua dopo la foto)

Hamilton si era salvato all’ultimo tentativo con un giro valido e il settimo tempo, ma la sua ultima prestazione è stata cancellata per track limits, relegandolo così a una clamorosa esclusione dalla fase successiva delle qualifiche, con il 16° tempo finale.

Una beffa che ha fatto discutere e che ha confermato il momento difficile per il britannico, che durante la Sprint si era lamentato a più riprese con i box per lo scarso feeling con la macchina, definita “inguidabile”.

Oltre a Hamilton, anche un altro pilota ha dovuto salutare anzitempo la lotta per la pole: si tratta di Kimi Antonelli, eliminato in Q1. Gli altri esclusi sono stati Bortoleto, Colapinto, Alonso e Stroll, con Gasly che ha spinto fuori dalla top 15 proprio Hamilton poco prima che il britannico si vedesse cancellato il tempo realizzato all’ultimo momento.

A guidare la classifica del primo turno è stato Norris, in gran forma, con il tempo di 1’41’’010, davanti a Verstappen e Piastri. Anche Leclerc si è distinto con un buon terzo posto temporaneo, che poi è diventato il quarto, ottenuto con un giro effettuato prima dell’esclusione definitiva di Hamilton. (continua dopo la foto)

La sessione ha visto anche qualche episodio controverso, come l’unsafe release che ha coinvolto Hulkenberg e Stroll in pit lane, con la rottura dell’ala per il tedesco. Verstappen, invece, è rimasto fermo ai box durante la prima parte delle qualifiche, preparando con calma la sua scalata.

Il risultato delle qualifiche complica la vita a Hamilton e alla Ferrari, che dovranno inventarsi una rimonta nella gara principale di domani. Ovviamente la Rossa punterà forte su Leclerc, sperando in una buona posizione di partenza dopo l’ultima sessione di qualifiche.

