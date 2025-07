Contrariamente alle attese del venerdì, la Sprint Race del Gran Premio del Belgio non è stata dominata dalle McLaren. A sorprendere è stato Max Verstappen, che ha bruciato Oscar Piastri in partenza e ha conquistato la vittoria grazie a un assetto Red Bull estremamente scarico, studiato per massimizzare la velocità in rettilineo.

L’olandese ha preso la testa già al primo giro e ha saputo gestire la pressione delle due McLaren per tutta la durata della mini-gara, senza mai perdere davvero il controllo della corsa. Un successo pieno, il primo dell’era post-Horner, che conferma la solidità tecnica e mentale del team.

McLaren costante ma non incisiva

Dietro a Verstappen, le due McLaren di Piastri e Norris hanno completato il podio. Pur restando costantemente in zona DRS sull’olandese, non sono mai riuscite a portare un attacco efficace. Il bilanciamento tra velocità in curva e deficit in rettilineo ha penalizzato la squadra britannica, che si consola comunque con punti preziosi e una doppietta sul podio.

Red Bull Racing’s Dutch driver Max Verstappen celebrates after winning the Sprint Race of the Formula One Belgian Grand Prix at the Spa-Francorchamps circuit in Spa, on July 26, 2025. (Photo by SIMON WOHLFAHRT / AFP) (Photo by SIMON WOHLFAHRT/AFP via Getty Images)

Leclerc parte bene ma si spegne

Charles Leclerc è stato autore di un buono spunto iniziale, riuscendo ad avvicinarsi ai primi tre nelle prime fasi. Tuttavia, il ritmo della Ferrari non è stato sufficiente per tenere il passo dei migliori, e il monegasco ha chiuso in quarta posizione, lontano dal podio ma davanti a Sainz e Russell.

Mercedes irriconoscibile, Hamilton fuori dai giochi

È stato un sabato da dimenticare per la Mercedes. Lewis Hamilton, partito dal fondo a causa dell’eliminazione in Q1, non è riuscito a risalire oltre il 15° posto, chiudendo davanti solo ad Albon e all’italiano Kimi Antonelli. Nessun punto per le Frecce d’Argento, apparse in netto affanno.

