Ferrari, Hamilton aspetta il Belgio con grandi speranze: sarà la volta buona?

La crisi Ferrari non conosce tregua, ma Lewis Hamilton non si vuole arrendere. Tra risultati deludenti, sviluppi che non convincono e un Mondiale ormai lontano, a Maranello si lavora più per il 2026 che per il presente. E in mezzo al caos, il pilota inglese prova a fare da collante, alimentando speranze future in un presente ancora troppo incerto.

Alla vigilia del weekend di Spa-Francorchamps, il sette volte campione del mondo ha parlato del progetto Ferrari in conferenza stampa. Un intervento lucido, concreto e già proiettato in avanti: “Ho partecipato a molte riunioni in fabbrica, anche con Elkann e Vasseur. Abbiamo discusso del nuovo motore, del pacchetto tecnico per il 2026 e ho consegnato un documento con tutti i punti in cui, secondo me, dobbiamo migliorare”.

Hamilton non si nasconde: “Stiamo spingendo forte e forse anche troppo. Ma serve questa ambizione per colmare il gap. Lavoriamo su ogni dettaglio, anche se sappiamo che ci vorrà tempo per raccogliere i frutti”. Nel mirino, ovviamente, non solo il futuro, ma anche il presente: “Per questo weekend proveremo le nuove sospensioni, per vedere come reagiscono su più tracciati. Dobbiamo capire se possono portare benefici concreti”.

La Ferrari non ha svolto un test completo al Mugello, ma un semplice filming day, utile però per raccogliere prime sensazioni. “Le sensazioni non sono cambiate molto rispetto alle settimane precedenti”, ha ammesso Hamilton. “Ma la cosa positiva è che abbiamo portato novità reali, a differenza di altri team che preferiscono piccoli aggiornamenti spalmati nel tempo”.

Il britannico, insomma, resta fiducioso ma con i piedi ben piantati a terra. La Ferrari del presente soffre, ma quella del futuro inizia almeno ad avere una visione. Resta da capire se sarà sufficiente per riportarla al vertice.

