Il Mondiale di Formula 1 si prepara al suo girone di ritorno: dopo una pausa di tre settimane, il circus a 4 ruote più amato fa tappa in Belgio per la 13esima corsa della stagione 2025. Parliamo del Gran Premio del Belgio, noto anche come Gran Premio di Spa-Francorchamps per via delle due municipalità coinvolte. Il 27 luglio alle 15 i migliori piloti del mondo si troveranno sulla griglia di partenza di un circuito famoso tanto per la sua difficoltà quanto per lo spettacolo che sa regalare. Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere.

Gran Premio del Belgio: il circuito

Forse non tutti sanno che il circuito di Spa-Francorchamps è soprannominato l’Università della F1: non parliamo solo di un circuito storico, dove si sono scritte grandi pagine di questo sport, ma anche di un tracciato molto impegnativo e provante per i piloti. Vincere qui significa non solo conquistare punti preziosi, ma anche rinforzare il proprio status di driver d’eccellenza.

Il circuito è situato nei pressi di Francorchamps, facente parte della municipalità di Stavelot e al confine con quella di Spa, nelle Ardenne: ospita il Gran Premio del Belgio per la prima volta ben 101 anni fa, nel 1924. Parliamo di uno dei tracciati ritenuti tra i più spettacolari del campionato, sia per motivi tecnici che atmosferici: il tracciato è lungo 7004 metri, si svolge su 44 giri ed è formato da cinque tratti ad alta velocità, due chicanes perfette per tentare i sorpassi e tre curve lente. Un tracciato dinamico, dunque, a cui si aggiunge un tempo storicamente imprevedibile: il clima a Spa è molto variabile, infatti, e questo rende molto più difficile progettare strategie a lungo termine in anticipo. Ai piloti è richiesta dunque non solo l’abilità al volante ma anche la capacità di adattarsi rapidamente e, se serve, improvvisare.

GP del Belgio: i favoriti

Probabilmente il Gran Premio di Spa-Francorchamps ci riserverà un duello a due tra Oscar Piastry e Lando Norris, i piloti McLaren che stanno facendo fuoco e fiamme in questo Mondiale. Secondo i bookmakers, il terzo incomodo in questa corsa tutta papaya è Max Verstappen, che ha un ottimo feeling con la pista: il pilota olandese è infatti salito per ben tre volte sul gradino più alto di Spa, un three peat che lo ha visto assoluto dominatore del circuito nel 2021, 2022 e 2023. Un po’ più indietro troviamo Charles Leclerc, che proverà a bissare la vittoria del 2019, che corrisponde anche all’ultimo trionfo targato Ferrari in Belgio. Il compagno di scuderia Lewis Hamilton, invece, proverà ad agguantare il sesto successo su questo circuito, che gli permetterebbe di eguagliare il record detenuto attualmente da Michael Schumacher.

Vediamo ora la classifica attuale e completa del Mondiale di Formula 1:

Oscar Piastri – McLaren – 234 pt Lando Norris – McLaren – 226 pt Max Verstappen – Red Bull Racing – 165 pt George Russell – Mercedes – 147 pt Charles Leclerc – Ferrari – 119 pt Lewis Hamilton – Ferrari – 103 pt Andrea Kimi Antonelli – Mercedes – 63 pt Alexander Albon – Williams – 46 pt Nico Hülkenberg – Kick Sauber – 37 pt Esteban Ocon – Haas F1 Team – 23 pt Isack Hadjar – Racing Bulls – 21 pt Lance Stroll – Aston Martin – 20 pt Pierre Gasly – Alpine – 19 pt Fernando Alonso – Aston Martin – 16 pt Carlos Sainz – Williams – 13 pt Liam Lawson – Racing Bulls – 12 pt Yuki Tsunoda – Red Bull Racing – 10 pt Oliver Bearman – Haas F1 Team – 6 pt Gabriel Bortoleto – Kick Sauber – 4 pt Franco Colapinto – Alpine – 0 pt Jack Doohan – Alpine – 0 pt

Dove vedere il Gran Premio del Belgio

Come gli appassionati sanno, Sky si è assicurata l’esclusiva per tutte le gare del Mondiale di Formula 1 2025. Potrete perciò vedere il GP del Belgio su tutti i canali dedicati della piattaforma: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport 4K (213). Per chi preferisce usare l’opzione streaming, NOW coprirà l’intero weekend.

Ma c’è anche una buona notizia per chi non ha l’abbonamento: la Sprint race del sabato e la gara saranno trasmesse anche in chiaro su TV8. Ricordate però che solo la Sprint race sarà in diretta, mentre la gara sarà in differita di circa 3 ore. Ecco quindi gli orari di sabato e domenica per non perdervi neanche un momento di questo emozionante Gran Premio.

Sabato 26 luglio

Ore 09.10: F3 – Sprint Race

Ore 12.00: F1 – Sprint Race (anche in diretta su TV8)

(anche in diretta su TV8) Ore 13.40: F2 – Sprint Race

Ore 15.15: Warm Up

Ore 16.00: F1 – Qualifiche

Domenica 27 luglio

Ore 08.25: F3 – Feature Race

Ore 09.55: F2 – Feature Race

Ore 15.00: F1 – Gara (in differita su TV8 a partire dalle 18.00)

(in differita su TV8 a partire dalle 18.00) Ore 17.00: Paddock Live Post-Gara

Leggi anche