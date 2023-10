Goleada Fiorentina: 6-0 al Cukaricki e doppietta Beltran

La Fiorentina sbanca e vince in goleada contro un modesto Cukaricki. Beltran chiude i conti nei primi minuti con una doppietta.

Beltran apre le marcature

Italiano fa ampio turn over e il risultato gli dà ragione. Ben sette cambi rispetto alla sconfitta di campionato contro l’Empoli e dopo pochi minuti è subito Beltran ad aprire le marcature. L’attaccante si ripete poco dopo con uno splendido pallonetto che beffa il portiere avversario. La traversa gli nega la terza rete, ma bisogna attendere solamente il 28esimo per vedere il tris di Ikoné. Quando l’arbitro espelle Subotic lasciando il Cukaricki in dieci è chiaro che la gara è ormai conclusa. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Lukaku, tifosi dell’Inter pronti con 30mila fischietti

Leggi anche: Due bodyguard seguiranno Verstappen nel GP del Messico

Sottil dopo la rete per la Fiorentina insieme ai compagni (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Troppo facile per la Fiorentina

Nella ripresa la viola dilaga. Sottil, Quarta e Lopez arrotondano il risultato sul 6 a 0, ridando slancio psicologico ad una squadra apparsa sottotono nell’ultima di campionato. Italiano si gode la vittoria e aggancia la vetta in classifica. Situazione però piuttosto complicato perché la Fiorentina condivide il primato a 5 punti con il Ferencvaros e il Genk, Cucaricki ancora a zero e con un passivo di 11 reti in sole tre gare. Per la Viola ora ci sono due sfide impegnative contro Lazio e Juventus, prima del ritorno contro la squadra serba in Conference League.

Leggi anche: Milan, Calabria fa arrabbiare Pioli nel post-Psg