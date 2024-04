L’Italia è rinomata per i suoi stadi iconici che incantano gli appassionati di sport e architettura. Strutture che hanno una storia incredibile e che conservano un fascino che di campionato in campionato accresce e si espande. Scopriamo insieme quali sono gli stadi più belli in Italia, i più storici e quelli dove vale la pena vedere una partita almeno una volta nella vita.

Leggi anche: I 5 stadi più grandi del mondo

Leggi anche: I 10 stadi più strani del mondo