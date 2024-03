Giulia Stabile è una delle professioniste del talent show “Amici” di Maria De Filippi. Dopo la fine della storia d’amore con il cantante Sangiovanni, la ballerina pare avesse ritrovato l’amore. Finalmente, però, adesso è proprio lei a rompere il silenzio e a raccontare tutta la verità. (Continua…)

Chi è Giulia Stabile

Giulia Stabile è una professionista del corpo di ballo di “Amici“, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La ballerina è divenuta famosa proprio grazie alla vittoria nella ventesima edizione del programma. Giulia è anche una delle conduttrici di “Tu si que Vales” e nel 2022 è stata scelta per doppiare nel film d’animazione “Il mostro dei mari”, distribuito sulla piattaforma di streaming Netflix l’8 luglio 2022. Nello stesso anno ha preso parte alla serie “Giving Back Generation”. (Continua…)

Finita la storia d’amore con Sangiovanni

Durante la ventesima edizione di “Amici”, Giulia Stabile si è fidanzata con il cantante Sangiovanni. La loro storia d’amore ha fatto sognare il pubblico del talent show. A lei sono dedicati molti dei brani che Sangio ha scritto durante la sua esperienza nel programma condotto da Maria De Filippi. La loro storia d’amore è proseguita anche dopo la fine del talent show.

Adesso, però, i due hanno deciso di interrompere la loro relazione e Giulia ha dichiarato: “Cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con Sangiovanni? Posso solo dire che per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore”. Dopo la fine della relazione con Sangiovanni, Giulia pare avesse ritrovato l’amore. Adesso finalmente la ballerina ha deciso di rompere il silenzio e di fare chiarezza sulla sua vita privata. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)