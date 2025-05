Giulia Cecchettin, la straziante dedica della sorella per il compleanno

Oggi, lunedì 5 maggio 2025, sarebbe stato il 24esimo compleanno di Giulia Cecchettin, la giovane studentessa veneta uccisa brutalmente lì11 novembre 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Un giorno che doveva essere di festa, ma che si è trasformato in un momento di dolore composto e pubblico per i suoi familiari, che continuano a far sentire la propria voce nel dibattito sulla violenza di genere. (Continua dopo le foto)

Giulia Cecchettin oggi avrebbe compiuto oggi 24 anni: il messaggio del papà Gino

"Buon compleanno amore", ha scritto il padre, Gino Cecchettin, pubblicando su Instagram un'immagine che raffigura un cielo nuvoloso in cui il sole tenta di farsi spazio. Accanto, solo un cuore rosso. Un messaggio tanto semplice quanto potente, che conferma la volontà di tenere viva la memoria di Giulia, trasformando il lutto in un impegno concreto.

Il dolore di una sorella che diventa testimonianza

A ricordarla oggi anche Elena Cecchettin, sorella maggiore di Giulia, diventata una delle voci più autorevoli nel raccontare il femminicidio e le sue conseguenze. Sui social, Elena ha condiviso quattro fotografie private, momenti intimi della loro infanzia, accompagnati da parole che commuovono e colpiscono: “Oggi avresti compiuto gli anni che avevo io quando ti ho persa per sempre”. In una delle didascalie, Elena ha citato anche due versi della canzone Die Sonne in deinem Zimmer del cantautore tedesco Edwin Rosen: “Quando tutto brucia per te. Sì, forse anche io”. Frasi che, lette oggi, acquistano una forza evocativa ancora più intensa, simbolo di un dolore che non si spegne ma che si trasforma in battaglia culturale e civile.

