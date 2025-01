Giucas Casella ieri pomeriggio è stato ospite di “Domenica In“, programma condotto da Mara Venier. Le sue condizioni di salute, però, hanno destato preoccupazione. Anche la conduttrice del programma si è preoccupata e ad un certo punto ha esclamato: “Sono preoccupata, stai bene? Ti vedo ri***“. L’illusionista però ha affermato di stare bene. (Continua…)

Giucas Casella ospite di “Domenica In”

Ieri pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di “Domenica In” e tra i tanti ospiti in studio era presente anche Giucas Casella. Il famoso illusionista, però, ha fatto preoccupare sia il pubblico che la conduttrice del programma. Egli, infatti, non sembrava in grado di rispondere a molte delle sue domande riguardanti la propria vita privata a causa di una serie di “vuoti di memoria” e ad un certo punto è caduto anche dalla sedia. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)