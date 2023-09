Home » Gironi Europa League: Atalanta con lo Sporting, facile per la Roma

Sorteggiati anche i gironi di Europa League dopo quelli di Champions. L’Atalanta pesca lo Sporting Lisbona, per la Roma girone abbastanza semplice.

I gironi di Atalanta e Roma

L’urna della UEFA ha sancito i gironi della prossima Europa League. Atalanta e Roma erano inserite in prima fascia e hanno potuto usufruire di abbinamenti benevoli. La Dea ha però pescato lo Sporting Lisbona, cliente ostico per il primato nel girone. Tutto facile per la Roma, con Servette, Slavia Praga e Sheriff Tiraspol.

Gruppo D: ATALANTA (Ita), Sporting Lisbona (Por), Sturm Graz (Aut), Rakow Czestochowa (Pol)

Gruppo G: ROMA (Ita), Slavia Praga (Cze), Sheriff Tiraspol (Mol), Servette (Svi)

Il trofeo davanti alla platea di dirigenti e allenatori (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP) (Photo by NICOLAS TUCAT/AFP via Getty Images)

Il commento dell’Atalanta

L’Atalanta può veramente puntare ad arrivare fino in fondo nella competizione, soprattutto dopo gli ultimi arrivi di Scamacca e De Keteleare. “In Europa nulla è facile, di certo lo Sporting ha una storia di rilievo ed è abituata a palcoscenici internazionali. Dobbiamo creare un’Atalanta competitiva anche per l’Europa, sarà una stagione lunga e difficile” ha dichiarato l’ad nerazzurro Marino poco dopo i sorteggi della competizione europea.

