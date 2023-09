Home » Tonali e Donnarumma ritrovano il Milan in Champions

I sorteggi di Champions League propongono strani incroci del destino per il Milan. Sandro Tonali e Gigio Donnarumma sfideranno infatti i rossoneri nella fase a gironi.

Girone difficile per il Milan

Non è andata benissimo al Milan che si ritrova in un girone di ferro. Dalla prima fascia è spuntato il PSG, di certo rimaneggiato dopo gli addii di Messi e Neymar, ma comunque tra le più temibili in Europa. Poi il Borussia Dortmund, avversario ostico e con uno stadio particolarmente caldo. Infine il Newcastle, decisamente il club più forte della quarta fascia. I rossoneri sono stati forse i più sfortunati tra le italiane, anche se possono giocarsi alla grande le proprie possibilità di passare il turno. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Sandro Tonali spreca un’occasione da facile posizione (Photo by Joe Prior/Visionhaus via Getty Images)

Gli incroci con Tonali e Donnarumma

Il destino metterà davanti Sandro Tonali al Milan a poche settimane dall’addio. Il centrocampista, ora al Newcastle, tornerà a San Siro da avversario dopo aver vinto uno scudetto da protagonista ed essere stato un idolo dei tifosi. La questione Donnarumma invece è un po’ diversa: la Curva Sud potrebbe non essere molto accogliente con il portiere della Nazionale, volato a Parigi per soldi ‘tradendo’ la maglia rossonera. Si attende un Milan-PSG piuttosto infuocato.

