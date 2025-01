Giorgia Meloni, parla l’uomo che l’ha denunciata: “Ecco perché l’ho fatto” (VIDEO)

L’avvocato Luigi Li Gotti ha dato presentato alla procura capitolina una denuncia contro Giorgia Meloni, Alfredo Mantovano, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi per la scarcerazione e il rimpatrio del capo della polizia giudiziaria libica Njeem Osama Elmasry (Almasri). Luigi Li Gotti è stato ospite della puntata di ieri di È sempre Cartabianca, dove ha spiegato la sua posizione riguardo alla vicenda di Almasri e al coinvolgimento di Giorgia Meloni. (Continua dopo le foto)

Chi è Luigi Li Gotti

Luigi Li Gotti ha avuto una lunga carriera anche politica. “Sono stato sottosegretario alla giustizia al governo Prodi II, portato dall’Italia dei valori. E poi senatore Idv. Ma se la vogliamo dire tutta sono stato anche segretario della federazione del Movimento sociale italiano e consigliere comunale Msi”, ha raccontato al Corriere, precisando di non essersi mai sentito vicino alla destra italiana. Durante la sua carriera di avvocato ha partecipato a diversi processi che sono passati alla storia. “Ho difeso alcuni collaboratori di giustizia come Brusca, Buscetta e Marino Mannoia. Ma anche la famiglia Calabresi, la scorta di via Fani, e sono stato parte civile al processo di piazza Fontana”, ha spiegato. (Continua dopo le foto)

Luigi Li Gotti sul caso Almasri

Luigi Li Gotti è l’avvocato che ha presentato in procura di Roma la denuncia contro la premier Giorgia Meloni, i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano. “La Corte d’appello ha cercato l’interlocuzione, il ministro non ha risposto. Ma nel frattempo un Falcon è stato mandato a Torino: era già tutto organizzato. Perché il ministro dice che stava consultando il fascicolo?”, ha spiegato il legale. “L’estradizione è un atto amministrativo che spetta la ministro. Questo è un atto giudiziario. Ma il ministro doveva attivarsi”, ha aggiunto. Luigi Li Gotti ha spiegato il motivo della denuncia contro Giorgia Meloni a È sempre Cartabianca.

