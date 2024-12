“Mia figlia morta cosi”. Gianni Morandi, il doloroso retroscena

Gianni Morandi figlia. Oggi il famoso cantante ha compiuto 80 anni ma la sua vita è stata macchiata da un evento terribile: la scomparsa della figlia. In una recente intervista a “Verissimo”, Morandi ha raccontato il dramma per la perdita della prima figlia. (Continua…)

Chi è Gianni Morandi

Gianni Morandi è considerato una delle colonne portanti della musica leggera italiana con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Occasionalmente è stato anche cantautore e compositore per altri artisti. Ha partecipato sette volte al Festival di Sanremo, vincendolo nel 1987 insieme a Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi. Ha inoltre condotto la nota kermesse musicale per tre edizioni nel 2011, 2012 e nel 2023 accanto ad Amadeus. Nel corso della sua carriera ha vinto una Targa Tenco ed è stato anche presidente onorario del Bologna dal 2010 al 2014. La sua vita, però, è stata drammaticamente macchiata dalla scomparsa della prima figlia. A “Verissimo”, il cantante ha raccontato il dramma vissuto per quella perdita. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)