Gianni Ippoliti aggredito in pieno centro, finisce in ospedale: come sta

Il celebre conduttore e autore televisivo Gianni Ippoliti è stato aggredito nella notte tra sabato 28 e domenica 30 dicembre nel centro storico di Roma. L’aggressione è avvenuta in via de’ Prefetti, a pochi passi da alcune delle principali arterie cittadine e vicino al Parlamento. La discussione pare sia nata per motivi di viabilità, forse legati ad un parcheggio. (Continua…)

Chi è Gianni Ippoliti

Gianni Ippoliti è un famoso conduttore e autore televisivo. La sua carriera è iniziata in Rai nel 1977, quando è entrato nel cast di “Piccolo Slam” con Stefania Rotolo e Sammy Barbot. In seguito ha ricoperto il ruolo di inviato nel programma “Fresco Fresco” di Maria Teresa Ruta. Nel 1988 ha debuttato ufficialmente come conduttore con “Provini”, una rassegna di dilettanti allo sbaraglio in onda su Italia 1. Si mette poi in luce con “Dibattito!”, un programma nel quale era moderatore di una tavola rotonda di perfetti sconosciuti dalla quale emergeranno personaggi come Luca Laurenti e Sonia Grey.

Nei primi anni novanta crea un nuovo format per la RAI, che va in onda per la prima volta nel 1991 all’interno del programma “La Vela d’oro”. Il format era praticamente identico al più recente game show i “Soliti ignoti”. Negli ultimi anni collabora alla trasmissione televisiva del weekend di Rai 1 “Unomattina in famiglia”, dove cura una sorta di rassegna stampa-parodia di periodici, commentando in modo ironico quelli che si occupano di gossip. (Continua…)

Gianni Ippoliti aggredito a Roma

Il conduttore Gianni Ippoliti è stato aggredito a Roma. Come riporta il Messaggero, il conduttore si trovava nei pressi di un parcheggio poco dopo la mezzanotte quando un furgone bianco si è fermato accanto a lui. Alla guida del veicolo c’era un uomo, che, dopo uno scambio di parole con il conduttore, l’avrebbe colpito con un violento pugno al volto, facendolo cadere a terra. Dopo l’aggressione, l’uomo con il furgone si sarebbe allontanato a tutta velocità. Il conduttore, però, è riuscito ad annotare parte della targa del veicolo ed ha allertato i soccorsi. Gli agenti della polizia sono intervenuti prontamente sul posto ed hanno avviato le indagini per identificare l’aggressore. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)