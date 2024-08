Gianmarco Tamberi ha commentato il suo “faticoso” esordio olimpico, restando ottimista per la finale di sabato a cui si è qualificato, pur non brillando. Queste le sue parole ai microfoni di Raisport: “Prima di tutto devo ringraziare la gente, tutti gli italiani, che mi hanno mandato un messaggio di sostegno”, ha esordito. “Ha significato tantissimo per me, non me lo aspettavo. Lavoro da anni per questo momento e arrivarci così (dopo la febbre e il sospetto calcolo renale, ndr) non era quello che speravo. L’avevo detto che sarebbe stata la gara più difficile della mia vita, ma l’importante era andare in finale. Penso che Sabato sarà tutto più semplice”.

“Sapevo di dover sprecare le poche energie che avevo, è andata bene a 2.20 e 2.24, ma a 2.27 ho provato a spingere e la gamba non teneva. Sabato sarà un’altra giornata, non me ne frega niente. Negli ultimi due giorni le cose sono cambiate, oggi sto decisamente meglio perché non ho più la febbre. Oggi ero condizionato, ma sabato non sarà così. Ho lavorato per anni per questo e so di meritarlo, perché a questo ho dedicato tutta la mia vita”.