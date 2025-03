Gianmarco muore a 18 anni: il malore davanti al fratello. Chi era il “gigante buono” – Sono quelle notizie tristi, drammatiche, che non vorresti mai dare. Perché Gianmarco Bruscia, 18 anni, aveva tutta la vita davanti a sé. Avrebbe affrontato la maturità con la tenacia di chi prende ogni impegno sul serio, con l’ansia mista ad emozione di ogni studente che si prepara a chiudere un capitolo per aprirne un altro. E poi? Forse un lavoro, l’università. Purtroppo lo studente dell’Iis Volterra Elia di Ancona non c’è più: è morto dopo essere stato colpito da un malore. (continua a leggere dopo le foto)

Gianmarco Buscia è stato stroncato da un malore la scorsa domenica. Una vita spezzata nel fiore degli anni. È stato il fratello maggiore, 22enne, a trovarlo riverso sui libri di scuola. Un trauma, una scoperta sconvolgente. Secondo quanto riporta «Leggo», ci si è accorti di quanto accaduto nel tardo pomeriggio. Gianmarco Buscia si trovava nella sua cameretta, nella casa di San Costanzo, in provincia di Pesaro Urbino. Stava studiando matematica, la materia che più amava. Il malore è arrivato senza preavviso, il ragazzo non ha avuto neppure il tempo di chiedere aiuto. (continua a leggere dopo le foto)

È stato il fratello di Gianmarco a rendersi conto del decesso. Ha provato a scuoterlo, ma il ragazzo non rispondeva. Stando a quanto riferisce «Leggo», avrebbe anche iniziato a praticargli il massaggio cardiaco. Tutto vano, anche la telefonata al padre e ai soccorsi. Non c’era più niente da fare.

