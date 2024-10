Gianluca Torre è gay?: “Molti me lo chiedono, ecco la verità”

Gianluca Torre è uno dei protagonisti di “Casa a prima vista”, programma televisivo che sta avendo enorme successo su Real Time. Molti si chiedono se sia gay. Lui ha deciso finalmente di rompere il silenzio, raccontando tutta la verità. (Continua…)

Chi è Gianluca Torre

Gianluca Torre è un agente immobiliare divenuto famoso grazie al programma “Casa a prima vista“, in onda su Real Time. Ha 54 anni e lavora da anni per una famosa società che si occupa di immobili di lusso. Gianluca ha alle spalle una lunga carriera nel settore immobiliare di lusso. Il suo lavoro è molto particolare ed infatti in un’intervista ha rivelato: “In tanti mi chiedono dei bunker perché hanno paura della guerra. Una volta un cliente ha portato un esorcista per verificare che non ci fossero presenze. Voleva il certificato anti fantasmi“. E poi ancora: “Tra i clienti super danarosi, adesso, va di moda chiedere appartamenti di metrature enormi con all’interno campi da padel. Più di frequente capita che chiedano piscina con nuoto controcorrente, sul terrazzo o addirittura indoor“. Dopo il successo del programma “Casa a prima vista”, Gianluca è diventato una star anche sui social media. Può contare infatti su 341mila follower su Instagram e 221mila su TikTok. (Continua…)

Le notizie sulla sua vita privata

In merito alla sua vita privata, Gianluca Torre è estremamente riservato. Non sappiamo, infatti, se sia fidanzato o meno al momento. Molti però si chiedono se sia gay. Lui ha deciso di rompere definitivamente il silenzio in un'intervista rilasciata al settimanale Gente, nella quale ha svelato tutta la verità sul suo orientamento sessuale.