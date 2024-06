Germania-Scozia apre Euro 2024, le probabili formazioni

Calcio. Germania-Scozia pronte ad aprire Euro 2024 questa sera, venerdì 14 giugno 2024, alle ore 21:00. Il match si svolgerà all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Sarà la diciassettesima edizione della storia quella in terra tedesca e dopo quella itinerante del 2020 si tornerà alla normalità. L’Italia è attualmente campione in carica mentre la Germania è la nazione che ne ha vinti di più (tre). Scopriamo insieme le possibili formazioni di questa sera. (Continua a leggere dopo la foto)

Germania-Scozia apre Euro 2024

Nonostante sia il Paese ospitante, la Germania non è considerata una delle favorite per Euro 2024. Questo a causa dell’ultimo Mondiale disastroso, terminato con l’eliminazione al primo turno, e di un Europeo 2021 conclusosi agli ottavi di finale contro l’Inghilterra. Per questa competizione, Toni Kroos ha fatto il suo ritorno in Nazionale, annunciando che si ritirerà dal calcio al termine del torneo. Il ct Julian Nagelsmann ha optato per un mix di esperienza, con veterani come Kroos, Gundogan, Neuer, Muller, Rudiger e Kimmich, e giovani promesse come Musiala, Schlotterbeck e Wirtz.



La Scozia partecipa per la quarta volta a un Europeo, dopo le edizioni del 1992, 1996 e 2020. Gli scozzesi sono determinati a dare il massimo, nonostante non abbiano mai superato la fase a gironi. L’assenza di Ferguson del Bologna per infortunio è un duro colpo, ma Robertson del Liverpool, McTominay del Manchester United, Billy Gilmour del Brighton e Kieran Tierney della Real Sociedad restano i giocatori chiave.

Dal 1960 ad oggi, dieci nazionali hanno vinto la ‘Coppa Henri Delaunay’, in onore del primo segretario generale dell’UEFA. La Germania ha vinto tre volte (due come Germania Ovest nel 1972 e 1980, e una dopo la riunificazione nel 1996), così come la Spagna (1964, 2008, 2012). L’Italia ha due vittorie (1968, 2021), così come la Francia (1984, 2000). Altri vincitori sono l’Unione Sovietica (1960), la Cecoslovacchia (1976), i Paesi Bassi (1988), la Danimarca (1992), la Grecia (2004) e il Portogallo (2016). (Continua a leggere dopo la foto)

Germania-Scozia, le probabili formazioni

Germania-Scozia sono pronte ad aprire Euro 2024 questa sera, venerdì 14 giugno 2024, alle ore 21:00. Scopriamo insieme le possibili formazioni con cui le due squadre scenderanno in campo:

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Andrich, Kroos, Gundogan; Musiala, Wirtz; Havertz. Ct. Nagelsmann.



Scozia (3-4-2-1): Gunn; Porteous, Hendry, Tierney; Ralston, McGregor, Gilmour, Robertson; McGinn, McTominay; Adams. Ct. Clarke.