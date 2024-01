Genoa: ufficiale il riscatto di Messias dal Milan

Adesso è ufficiale: Junior Messias, arrivato in prestito al Genoa dal Milan la scorsa estate, è diventato un giocatore del Grifone a titolo definitivo. Per la compagine ligure è infatti scattato l’obbligo di riscatto dopo il primo punto nel girone di ritorno conquistato contro il Torino sabato.

I rossoblù dovranno dunque pagare al Milan i 3 milioni stabiliti al momento del prestito di Messias che da sabato sera è diventato ufficialmente al 100% un giocatore del Genoa. Altra operazione di mercato per il club ligure che nelle scorse ore ha ceduto a titolo definitivo Dragusin al Tottenham in cambio di 25 milioni di parte fissa più 5 di bonus e il prestito del 23enne terzino destro Djed Spence. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Radu Dragusin of Genoa CFC guarda prima della partita di Serie A TIM tra Bologna FC e Genoa CFC allo Stadio Renato Dall’Ara il 05 gennaio 2024 a Bologna, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images)

Spence è del Genoa

Spence arriva al Genoa con la formula del prestito nel contesto dell’operazione Dragusin al Tottenham. Il laterale inglese classe 2000 ha disputato la prima parte della stagione vestendo la maglia del Leeds dove ha collezionato 7 presenze. Per quanto concerne il mercato in uscita, la dirigenza rossoblù ha rifiutato nei giorni scorsi due offerte provenienti dalla Premier League per Albert Gudmundsson, considerato incedibile dal Grifone almeno in questa sessione di mercato invernale.