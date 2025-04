Garlasco, la mamma di Sempio in caserma: emergono diversi dubbi

Dopo anni di processi e sentenze, il caso di Chiara Poggi torna sotto i riflettori grazie a nuove indagini che stanno portando alla luce elementi inediti. Tra i protagonisti dell’inchiesta, Andrea Sempio, un amico stretto del fratello della vittima, che frequentava la famiglia Poggi. Un recente sviluppo potrebbe cambiare il corso delle indagini: la madre di Andrea Sempio è stata convocata in caserma. Cosa è emerso? (Continua dopo la foto)

Daniela Ferrari, madre di Sempio, chiamata a deporre

Recentemente, anche Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata invitata a fornire la sua testimonianza. La convocazione è fissata per oggi, lunedì 28 aprile, alle ore 10, presso la caserma dei carabinieri di via Moscova a Milano. Questo incontro potrebbe fornire indicazioni cruciali per chiarire aspetti ancora oscuri del caso. Gli investigatori sono intenzionati a ricostruire con precisione gli spostamenti di Andrea Sempio. La madre, Daniela Ferrari, è stata chiamata a chiarire i tempi e gli spostamenti del figlio nelle ore critiche del delitto. A distanza di molti anni, ogni dettaglio temporale riveste un'importanza fondamentale per ricostruire gli eventi.

Daniela Ferrari: una testimone chiave

Il contributo di Daniela Ferrari come testimone è cruciale per il proseguimento delle indagini. Gli investigatori vogliono approfondire non solo gli orari e lo scontrino, ma anche il contesto familiare e le conversazioni avute con il figlio dopo il delitto. Cosa sapeva realmente la madre di Andrea Sempio? La donna, 65 anni si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Daniela Ferrari ha lasciato il Comando provinciale dell’Arma, in via Moscova, senza rilasciare dichiarazioni, fa sapere Il Messaggero. Quali sono i dubbi su Andrea Sempio?

