Il giornalista Francesco Leone della trasmissione “Fuori dal Coro”, condotta da Mario Giordano su Rete 4, e la sua troupe sono stati aggrediti mentre stavano realizzando un servizio sulle occupazioni abusive. La notizia è stata diffusa da Il Resto del Carlino dell’edizione di Reggio Emilia. Le immagini scuotono tutti. (Continua…)

Tutto su “Fuori dal coro”

“Fuori dal coro” è un programma televisivo di genere talk show, politico e rotocalco, in onda su Rete 4[1] dal 24 settembre 2018 con la conduzione di Mario Giordano. Il programma inizialmente veniva trasmesso nella fascia preserale, mentre dal 4 luglio 2019 è passato in prima serata. Il programma è giunto alla settima edizione e tratta vicende legate alla politica, all’economia e alla cronaca, con l’ausilio di servizi e della presenza di ospiti in studio e in collegamento, pronti ad intervenire sulle varie tematiche. (Continua…)

Troupe di “Fuori dal coro” aggredita durante un servizio

La troupe di “Fuori dal coro”, come riporta Il Resto del Carlino, è stata aggredita durante un servizio. Le immagini scuotono veramente tutti. Un’aggressione ignobile ai danni di un giornalista che stava svolgendo il suo lavoro. Al giornalista protagonista – suo malgrado – dell’aggressione va tutta la nostra solidarietà. Il quotidiano Il Resto del Carlino ha anche ricostruito quello che è successo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)