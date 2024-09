Funerali di Totò Schillaci, la decisione della famiglia

Gossip. Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa del grande campione, attaccante della Nazionale, Messina, Juventus e Inter. La città di Palermo ha deciso di omaggiare Totò Schillaci, il protagonista indimenticabile di Italia ’90, allestendo la camera ardente allo stadio Barbera. Schillaci, scomparso all’età di 59 anni presso l’ospedale Civico, viene ricordato con grande affetto dalla sua città natale. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Grande fratello”, Jessica si rifiuta di fare il bagno in piscina: cosa nasconde?

Leggi anche: Enzo Paolo Turchi, è bufera dopo la rivelazione sul defunto famoso della Tv

Addio a Totò Schillaci, i funerali: la decisione della famiglia

Totò Schillaci, affetto da tempo da un tumore al colon, ha ricevuto l’ultimo saluto da migliaia di palermitani che si sono recati allo stadio per omaggiarlo. Tra i presenti, il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. Sabato 21 settembre, il Palermo affronterà il Cesena in suo onore. Oltre al minuto di raccoglimento disposto dalla Figc per tutte le gare del weekend, i calciatori rosanero giocheranno con il lutto al braccio per ricordare il campione. I funerali sono previsti per venerdì, alle 11:30, presso la Cattedrale di Palermo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva