Frosinone-Lecce 1-1: la cronaca del match

La partita tra Frosinone e Lecce si è conclusa con un pareggio per 1-1. I gol sono stati segnati da Cheddira del Frosinone al minuto 45′ + 2′ e da Cerofolini del Lecce al minuto 61′. Reinier del Frosinone e Almqvist del Lecce hanno ricevuto un cartellino giallo rispettivamente al minuto 44′ e al minuto 55′. Non ci sono stati cartellini rossi durante la partita. Entrambe le squadre hanno segnato un gol e ricevuto un cartellino giallo.

Leggi anche: Juventus-Frosinone 3-2: Rugani la ribalta

Leggi anche: Torino-Lecce 2-0: Bellanova e Zapata regalano i tre punti

Le formazioni di Frosinone-Lecce

La partita di calcio si è giocata allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Il Frosinone (4-3-3) schiera Cerofolini in porta; Zortea, Romagnoli, Okoli e Valeri in difesa; Brescianini, Mazzitelli e Gelli a centrocampo; Soulé, Cheddira e Harroui in attacco.

Il Lecce (4-3-3) risponde con Falcone tra i pali; Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo in difesa; Kaba, Ramadani e Rafia a centrocampo; Almqvist, Krstovic e Banda in attacco. L’arbitro della partita non è menzionato nel testo.

Le fasi salienti della partita tra Frosinone e Lecce

Il Frosinone e il Lecce si affrontano in una partita combattuta. Al 4′ minuto, il Frosinone è costretto a sostituire Harroui, infortunato, con Reinier. La partita prosegue con azioni da entrambe le parti. Al 13′ Banda tenta la conclusione dalla distanza, ma Cerofolini blocca senza problemi. Al 26′ Krstovic ci prova di destro, ma Cerofolini è attento e respinge. Al 34′ Soulé libera Brescianini per il cross, ma Pongracic libera l’area di rigore. Al 37′ Reinier va al tiro dalla lunga distanza, ma Falcone blocca in presa bassa. Al 42′ Soulé crea scompiglio nell’area del Lecce, ma i giallorossi riescono a fermarlo. Al 44′ Reinier riceve un cartellino giallo. Il primo tempo volge al termine e, al 47′, Cheddira sfrutta un’uscita goffa di Falcone e sblocca il risultato per il Lecce. Non ci sono minuti di recupero e il primo tempo si conclude con il Frosinone in svantaggio per 0-1. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Matias Soulé del Frosinone Calcio durante la partita di Serie A TIM tra Frosinone Calcio e ACF Fiorentina allo Stadio Benito Stirpe il 28 settembre 2023 a Frosinone, Italia. (Foto di Ivan Romano/Getty Images)

La ripresa inizia con un Frosinone arrembante, che conduce un contropiede pericoloso con Brescianini, ma Gallo blocca l’azione con una scivolata. Al 55′ Almqvist riceve un cartellino giallo per un fallo tattico. Al 57′ Cerofilini commette fallo su Krstovic in area di rigore, causando un calcio di rigore per il Lecce. Il tiro dal dischetto viene ripetuto al 60′ a causa dell’ingresso anticipato di due giocatori del Frosinone. Krstovic non si fa intimorire e segna il gol del pareggio per il Lecce. Il Frosinone reagisce e Gelli colpisce l’incrocio dei pali con un tiro di controbalzo al 64′. Al 72′ il gol di Brescianini viene annullato per fuorigioco. La partita si accende e al minuto 82 c’è uno scontro aereo tra Falcone e Okoli, con l’ingresso dello staff medico di entrambe le squadre. Negli ultimi minuti, il Lecce fallisce due occasioni da gol con Kaio Jorge e Seck, mentre Falcone salva un colpo di testa di Kaio Jorge al 96′. Il secondo tempo si conclude con 6 minuti di extra time. Nel frattempo, i due allenatori effettuano delle sostituzioni per cambiare l’inerzia della partita. Il Lecce sostituisce Kaba con Gonzàlez, Banda con Sansone, Rafia con Oudin, Almqvist con Blin e Krstovic con Piccoli. Il Frosinone risponde con Barrenechea per Brescianini, Ghedjemis per Gelli, Kaio Jorge per Cheddira e Seck per Reinier. La partita si conclude con un pareggio per 1-1 tra Frosinone e Lecce.

I prossimi appuntamenti di Frosinone e Lecce

Dopo la partita, il Frosinone è rimasto 16° in classifica, mentre il Lecce è passato dal 14° al 13° posto.

Prossime partite del Lecce:

– 10 marzo contro Verona in casa (Serie A)

– 16 marzo contro Salernitana fuori casa (Serie A)

– 1 aprile contro Roma in casa (Serie A)



Prossime partite del Frosinone:

– 9 marzo contro Sassuolo fuori casa (Serie A)

– 16 marzo contro Lazio in casa (Serie A)

– 30 marzo contro Genoa fuori casa (Serie A)