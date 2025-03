Frontale devastante tra auto, chi è stato coinvolto nell’impatto

La Val di Sole è stata scossa da un grave incidente stradale che ha coinvolto Carlo Papi, padre di Andrea Papi, il giovane tragicamente scomparso nel 2023 a causa dell’orsa Jj4. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 22 marzo lungo la statale 42. L’uomo, impegnato da tempo nella tutela dei cittadini della valle, è stato coinvolto in uno scontro frontale all’interno della galleria “Rovine”, tra Malè e Magras.

Frontale devastante tra auto

Carlo Papi, 72 anni, era alla guida della sua Opel quando si è verificato uno scontro frontale con un’altra vettura condotta da un uomo della stessa età, che è stato trasportato in ospedale a Cles in condizioni non gravi. L’impatto è stato così violento che Papi è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, finendo diversi metri più avanti. I primi soccorritori, giunti rapidamente sul posto, hanno inizialmente pensato si trattasse di un motociclista, data la posizione del corpo lontano dal veicolo. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una terza auto, con a bordo un giovane di 27 anni, che ha riportato ferite lievi.

