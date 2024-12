Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito la popolazione di di Vanuatu, nell’Oceano Pacifico meridionale, alle 2.47 ora italiana, le 12.47 locali. L’epicentro è stato localizzato a 30 km a ovest di Port Vila, la città più grande di Vanuatu, a una profondità di 57,1 km. Un portavoce della Croce Rossa nelle Fiji ha parlato di “danni significativi” con numerosi feriti ed edifici crollati a Port Vila. CI sono anche dei morti.

Forte scossa di terremoto, poi il crollo improvviso: ci sono morti e feriti

Sono almeno 14 le persone morte e altre centinaia sono ferite a seguito del terremoto di magnitudo 7.3 che ha colpito martedì al largo di Vanuatu, causando danni diffusi in tutta la nazione insulare del Pacifico meridionale. Lo rende noto la Croce Rossa citando fonti governative. Danni diffusi alle comunicazioni e ad altre infrastrutture hanno impedito la pubblicazione di rapporti ufficiali. Fra le vittime anche due cittadini cinesi: i soccorritori stanno continuando a scavare in queste ore alla ricerca dei dispersi.

Danni alle infrastrutture

Segnalati danni in vari edifici, anche nelle ambasciate di Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Nuova Zelenda, come riportato dalla Bbc. Danni anche alla telefonia e alle connessioni internet. Per una settimana sarà in vigore lo stato d’emergenza per limitare gli spostamenti e facilitare i soccorsi, mentre continuano le operazioni di ricerca di persone che sarebbero rimaste intrappolate tra le macerie. Danni anche all’aeroporto.

L’ambasciata degli Stati Uniti ha rilasciato oggi una dichiarazione in cui afferma che il suo edificio a Port Vila ha subito «danni considerevoli» ed è «chiuso» fino a nuovo avviso. “I nostri pensieri sono rivolti a coloro che sono stati colpiti da questo terremoto e il governo degli Stati Uniti sta lavorando a stretto contatto con i nostri partner a Vanuatu“

