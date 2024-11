Formula 1, Gabriel Bortoleto firma per la Sauber: sarà il primo brasiliano dopo Felipe Massa

Formula 1, il team Sauber annuncia la firma di Gabriel Bortoleto. In attesa dell’ingresso ufficiale di Audi nel 2026, ha annunciato una nuova e ambiziosa formazione per la stagione 2025. A fianco del veterano Nico Hulkenberg, Sauber schiererà il giovane talento brasiliano, attuale campione della Formula 3 e leader del campionato di Formula 2.

BREAKING: Gabriel Bortoleto signs multi-year deal with Kick Sauber



The @formula2 championship leader will graduate to F1 in 2025!#F1 pic.twitter.com/KvNILcGEVy — Formula 1 (@F1) November 6, 2024



Il passaggio di Sauber a una nuova era prevede anche un cambio di roster. Il team ha deciso di salutare e ringraziare Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, puntando su una nuova line-up che rappresenta una combinazione di esperienza e freschezza. Con il passaggio sotto il brand Audi nel 2026, Sauber mira a un rilancio già a partire dal 2025, dopo una stagione 2024 difficile dove occupa il fanalino di coda nella classifica costruttori, unica squadra a non aver conquistato punti.

Vent’anni compiuti da poco (è nato il 14 ottobre 2004 a San Paolo), Bortoleto segna il ritorno stabile di un pilota brasiliano in Formula Uno, dopo l’uscita di scena di Felipe Massa nel 2017. Bortoleto, proveniente dalla scuola McLaren, ha firmato un contratto pluriennale con Sauber, un’opportunità che il pilota definisce “uno dei progetti più entusiasmanti nel motorsport“.

“Sono incredibilmente grato per l’opportunità e per la possibilità di lavorare al fianco di un pilota esperto come Nico. Entrare a far parte di un team che combina la storia del motorsport di Sauber e Audi è un vero onore. Voglio crescere con questo ambizioso progetto e raggiungere l’apice del motorsport“, ha dichiarato Bortoleto.

Prima di debuttare in Formula 1, Bortoleto ha ancora un obiettivo da completare: conquistare il titolo di campione di Formula 2. Attualmente è in testa alla classifica generale con 169,5 punti, seguito a stretto contatto dal francese-algerino Isack Hadjar, del team Campos Racing. I due si sfideranno nelle ultime gare della stagione, che si concluderà con le tappe di Losail e Abu Dhabi.

Formula 1, il benvenuto di Mattia Binotto a Bortoleto

Mattia Binotto, a capo del progetto Sauber-Audi, ha espresso grande fiducia nella nuova coppia di piloti. “Gabriel ha già dimostrato nelle categorie junior di avere le carte in regola per essere un pilota vincente. Siamo molto contenti che diventerà un membro del team Sauber e Audi. Nico e Gabriel rappresentano la combinazione ideale di esperienza e gioventù, il che ci permetterà di avere un’ottima posizione per il futuro”.

La coppia Bortoleto–Hulkenberg rappresenta un perfetto mix di talento giovane e competenza consolidata. Con un progetto ambizioso e il supporto della casa automobilistica tedesca Audi, Sauber punta a rientrare tra le squadre di vertice della Formula Uno.

