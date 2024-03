La partita tra Fiorentina e Roma si è conclusa con un pareggio per 2-2. I giocatori che hanno segnato per la Fiorentina sono: Ranieri al 18′ e Mandragora al 69′, per la Roma Aouar al 58′ e Llorente al 90′ + 5′.

Il tabellino della partita

La partita di calcio si è giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. La Fiorentina (4-2-3-1) scende in campo con Terracciano in porta; Kayode, Ranieri, Milenkovic e Biraghi in difesa; Lopez e Mandragora a centrocampo; Sottil, Bonaventura e Gonzalez sulla trequarti; Belotti in attacco.

La Roma (4-3-3) risponde con Svilar tra i pali; Llorente, Ndicka e Mancini in difesa; Angelino a centrocampo; Cristante, Paredes e Aouar in mezzo al campo; Dybala, Lukaku ed El Shaarawy in attacco. L’arbitro della partita è Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato da Filippo Meli di Parma e Stefano Alassio di Imperia. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dà indicazioni ai suoi giocatori (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

I migliori momenti di Fiorentina-Roma

La Fiorentina e la Roma si affrontano in un’entusiasmante partita di calcio. Il primo tempo inizia con un lancio di Aouar per Angelino, che calcia alto. Poco dopo, Lukaku impegna Terracciano con un tiro potente. Al minuto 6, Mancini riceve un cartellino giallo per un fallo su Sottil. Ranieri prova una rovesciata su punizione di Biraghi e conquista un corner. Gonzalez effettua un cross insidioso per Bonaventura, ma non trova la deviazione. La Fiorentina mantiene il possesso palla per una fase prolungata. Mancini commette un altro fallo su Sottil, ma il direttore di gara non ammonisce. Dybala tenta un sinistro di controbalzo su sponda di Lukaku, ma non trova lo specchio della porta. Al minuto 18, Ranieri segna il gol del vantaggio per la Fiorentina su angolo di Biraghi. Mandragora sfiora il 2-0 su punizione, ma Svilar dice no a Belotti. Mancini commette un altro fallo su Belotti, rischiando l’espulsione e viene sostituito. Sottil sfiora il 2-0 di testa su cross di Biraghi. Paredes riceve un cartellino giallo per sbracciata e salva sulla linea un tiro di Belotti. Gonzalez effettua un cross per Bonaventura che calcia verso il primo palo, ma Ndicka chiude. Bel movimento di Aouar tra le linee, ma viene pescato in posizione di offside. Huijsen riceve un cartellino giallo per fallo su Sottil. Il primo tempo si conclude con un minuto di recupero, senza sostituzioni effettuate.

La ripresa inizia con un cambio nella Fiorentina: Gonzalez lascia il campo a Ikoné. Belotti si rende subito pericoloso e conquista un calcio d’angolo. Terracciano salva il risultato su un tiro di Cristante, mentre Dybala appare opaco in campo, mentre El Shaarawy cresce. La Roma alza il baricentro e guadagna una punizione. La Fiorentina risponde con un contropiede, ma Ikoné sbaglia e Bonaventura viene ammonito. Aouar segna il gol del vantaggio su assist di Dybala, ma Cristante sfiora subito il pareggio. Angelino crossa in area e Huijsen commette fallo su Bonaventura. Milenkovic riceve un cartellino giallo. La Roma assedia la porta avversaria e Ndicka viene ammonito. Mandragora raddoppia su cross di Biraghi. La Roma non molla e ottiene una punizione, con Cristante che devia il pallone. Dybala ed El Shaarawy lasciano il campo per Baldanzi e Zalewski. Baldanzi viene ammonito. Sottil esce ed entra Duncan. La Fiorentina ottiene un rigore e Paredes viene ammonito. Paredes esce ed entra Pellegrini. Svilar para il rigore. Italiano è furioso nella sua area tecnica. L’arbitro annuncia cinque minuti di extra time. Ranieri ha i crampi. Pellegrini ci prova, ma Terracciano blocca. Belotti esce per Nzola. Arthur e Barak entrano in campo. Llorente segna il gol del pareggio su cross di Pellegrini. La partita termina con un pareggio per 3-3.

I prossimi appuntamenti di Fiorentina e Roma

La Fiorentina è rimasta ottava in classifica, mentre la Roma è rimasta quinta in classifica.

Prossime partite della Roma:

– 17 marzo contro il Sassuolo in casa (Serie A)

– 1 aprile contro il Lecce fuori casa (Serie A)

– 7 aprile contro la Lazio in casa (Serie A)

Prossime partite della Fiorentina:

– 17 marzo contro l’Atalanta fuori casa (Serie A)

– 30 marzo contro il Milan in casa (Serie A)

– 7 aprile contro la Juventus fuori casa (Serie A)

Llorente e Pellegrini trascinano la Roma al pareggio

Paulo Dybala, attaccante della Roma, è attualmente al terzo posto nella classifica marcatori della Serie A con 12 in questa stagione. Il giocatore argentino è una pedina fondamentale nello scacchiere di Daniele De Rossi e ha contribuito in maniera significativa al buon rendimento della squadra giallorossa in questa stagione. Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, è un altro giocatore che si sta distinguendo per la sua vena realizzativa. Con 7 gol all’attivo, Bonaventura è al ventesimo posto nella classifica marcatori e sta dando un importante contributo alla causa viola. Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, è una delle rivelazioni di questa stagione con 2 gol all’attivo.