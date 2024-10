Home | Fiorentina-New Saints 2-0, debutto positivo per la Viola in Conference

Fiorentina-New Saints 2-0, debutto positivo per la Viola in Conference League con i gol di Adli e Kean. Nonostante un primo tempo più complicato del previsto, i gigliati riescono a sbloccare la gara nella ripresa, con l’aiuto dei big subentrati dalla panchina. Un esordio positivo per il tecnico Raffaele Palladino nella fase europea vera e propria, dopo le due sfide playoff contro il Puskas Akademia. Il turnover ampio annunciato da Palladino è stato confermato, ma per rompere l’equilibrio è stato necessario l’ingresso dei titolari nella seconda parte della gara.

Il primo gol è stato firmato da Adli, al suo esordio da titolare con la Fiorentina. Il centrocampista, in prestito dal Milan, ha offerto una prestazione eccellente, tanto da essere valutato come il migliore in campo secondo le pagelle di Tuttomercatoweb.com. Il suo contributo è stato fondamentale anche alla luce dell’infortunio di Mandragora, uscito al termine del primo tempo.

Al termine della gara, Palladino ha elogiato la prestazione della sua squadra: “I ragazzi hanno risposto bene, sono stati molto concentrati. Non è facile affrontare squadre che chiudono tutti gli spazi in Conference League. Abbiamo fatto quello che dovevamo, mettendo sotto pressione l’avversario e creando tante occasioni per sbloccare il risultato. Nella ripresa abbiamo dato più ampiezza e fatto una grande prestazione. Sono contento di poter contare su tutti, specialmente sui ragazzi che hanno giocato meno e hanno retto bene i 90 minuti”.

