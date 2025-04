Fiorentina, il “mistero” della partenza di Kean: “Dobbiamo stargli vicino”

Un’assenza che pesa, quella di Moise Kean, bomber della Fiorentina, nell’importante vittoria contro il Cagliari. Durante la rimonta vincente dei viola il giocatore non era presente per motivi personali, non specificati, che lo hanno costretto ad abbandonare il ritiro della squadra. La sua partenza immediata per Parigi ha suscitato preoccupazioni, alimentando il timore che dietro questa decisione ci fosse qualcosa di serio e delicato, al di là del calcio.

La paura è che Moise #Kean potrebbe essere costretto a rinunciare anche alla prossima partita della #Fiorentinahttps://t.co/D3n478iuxG — LaViola.it (@laviola_it) April 24, 2025

La Fiorentina ha vinto contro il Cagliari, ma l’assenza di Kean si è fatta sentire. L’attaccante, protagonista indiscusso della stagione viola, è stato spesso determinante, portando la squadra a risultati eccellenti sia in campionato che in Conference League. Con 17 gol in Serie A, 5 in Conference e uno in Coppa Italia, Kean è diventato uno degli uomini simbolo della Fiorentina.

Non è stato reso noto il motivo specifico della partenza di Kean, ma le dichiarazioni del direttore sportivo Daniele Pradé suggeriscono che la situazione sia molto delicata. “Dobbiamo stargli vicino, speriamo che torni con la stessa fame e la stessa voglia che aveva prima”, ha detto Pradé, mostrando preoccupazione per la salute psicofisica dell’attaccante.

La situazione, quindi, resta sospesa: al momento non si sa se Kean potrà tornare in tempo per il prossimo impegno della Fiorentina contro l’Empoli, previsto per domenica. La stagione dell’attaccante è stata straordinaria, e lo ha consacrato come uno dei migliori attaccanti della Serie A. Non a caso è diventato uno dei convocati della Nazionale di Spalletti.

Fiorentina, Moise Kean e le domande sul suo ritorno

La sua assenza è un vuoto difficile da colmare. Kean è il perno offensivo su cui la squadra viola ha costruito molte delle sue vittorie. La speranza è che l’attaccante riesca a superare al più presto questo difficile momento, e che la questione che lo ha portato lontano dall’Italia si possa risolvere positivamente, così da permettergli di tornare in campo.

Le circostanze della sua partenza rimangono private, ma la cosa più importante adesso è che Kean segua le problematiche familiari nel miglior modo possibile. La Fiorentina si stringe attorno al suo bomber, in attesa di capire se riuscirà a rientrare in tempo per il derby toscano. Ma la vera preoccupazione è che il ragazzo stia bene e così i suoi familiari.

La Fiorentina farà il possibile per supportarlo in questo difficile momento, con la speranza di vederlo tornare in campo, pronto a guidare la squadra verso nuovi successi.

Leggi anche: