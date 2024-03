Il corpo senza vita di una ragazza di 15 anni è stato ritrovato oggi 8 Marzo 2024 in un fiume. Inutili i tentativi del personale del 118 di rianimare la ragazza. Già nel corso della mattinata erano state avviate delle ricerche in seguito alla denuncia della scomparsa di una quindicenne che avrebbe lasciato un biglietto poco prima di far perdere le proprie tracce. Non si conoscono le generalità della giovane trovata senza vita e sulla vicenda indaga ora la Procura. (Continua a leggere dopo la foto)

Cuneo, trovato corpo di una 15enne nel fiume: indaga la Procura

Il corpo di una 15enne è stato trovato oggi 8 Marzo 2024 nelle acque del fiume Maira. Come riportato da Leggo, il ritrovamento è avvenuto in seguito alle ricerche attivate nella mattinata dopo la denuncia di scomparsa di una ragazza di 15 anni. Il cadavere è stato avvistato poco dopo nel fiume, all’altezza di Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo, e recuperato grazie alla chiusura di una centralina idrica che ha rallentato il flusso del Maira. Inutili i tentativi del personale del 118 di rianimare la ragazza. Non si conoscono le generalità della giovane trovata senza vita e sulla vicenda indaga ora la Procura di Cuneo. Secondo quanto scrive La Stampa, la ragazza avrebbe lasciato un biglietto, punto di partenza per ricostruire quanto accaduto all’adolescente.

