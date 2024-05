Finale di Coppa Italia, le probabili formazioni di Atalanta-Juventus. Mercoledì 15 maggio 2024, dalle ore 21:00 e sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico (Roma), Atalanta e Juventus si giocheranno la 77ª edizione della Coppa Italia. Trofeo che varrebbe tantissimo per entrambe le squadre. O bianconeri sono a caccia della 15ª affermazione, per staccare ulteriormente Inter e Roma (9 a testa).

L’Atalanta punta invece a rivincere la coppa nazionale 61 anni dopo il trionfo del 1963 e interrompere così una striscia di quattro finali perse di fila (1987, 1996, 2019, 2021). Insomma, c’è tutto il necessario per una sfida decisamente emozionante: andiamo a scoprire le probabili formazioni di Atalanta- Juventus e dove vedere la finale in tv. (Continua a leggere dopo le foto)

La finale di Coppa Italia 2023-24 Atalanta-Juventus, in programma mercoledì 15 maggio 2024 dalle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà visibile in diretta TV su Canale 5, ma anche in live-streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset. Atalanta e Juventus si affrontano in una finale solo per la seconda volta tra tutte le competizioni, dopo quella, sempre in Coppa Italia, vinta dai bianconeri il 19 maggio 2021 al MAPEI Stadium per 2-1, con le reti di Kulusevski e Chiesa per il club piemontese e un gol di Malinovskyi per la Dea. Massimiliano Allegri potrebbe diventare il primo allenatore nella storia a vincere cinque volte la Coppa Italia. Gian Piero Gasperini potrebbe diventare l’allenatore più “anziano” a vincere la Coppa Italia: 66 anni e 109 giorni il giorno del match.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Miretti, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.