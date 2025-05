La partita più importante dell’anno per le coppe europee è alle porte: il 31 maggio a Monaco di Baviera l’Inter e il Paris Saint-Germain scenderanno in campo per giocare la finale della Champions League. È stato un cammino molto lungo e ricco di grandissime emozioni: adesso, l’unica cosa che manca è un vincitore. Per l’Inter è la seconda finale nel giro di tre anni, dato che certifica un percorso europeo di spessore sotto la gestione di Simone Inzaghi; per il PSG si tratta della seconda finale in assoluto dopo quella persa con il Bayern Monaco nel 2020: i parigini, infatti, sono ancora alla ricerca della prima Champions della loro storia, mentre l’Inter non vince il trofeo dallo storico 2010.

Il cammino verso la finale

In vista della finale di Champions, riavvolgiamo il nastro per rivivere le tappe fondamentali del percorso che ha condotto queste due squadre fino a qui: i nerazzurri sono arrivati quarti nel primo, grande girone unico della storia della Champions League, un ottimo piazzamento che gli ha permesso di approdare direttamente agli ottavi saltando il rischioso turno di playoff. Nel primo turno ad eliminazione diretta hanno avuto la meglio sul Feyenoord, per poi affrontare il Bayern Monaco ai quarti di finale. Avuto la meglio anche sui bavaresi, alle semifinali hanno incrociato la strada del Barcellona: un doppio confronto già entrato tra i momenti cult della Champions League moderna, dove l’inter è riuscita a superare una squadra molto più quotata grazie al 4-3 pirotecnico maturato al ritorno.

Per il PSG la strada è stata più lunga: classificatisi il zona Playoff al termine del girone unico, hanno superato il Brest nel round eliminatorio, approdando agli ottavi dove hanno affrontato il Liverpool. Dati ampiamente per sfavoriti, i francesi sono invece riusciti ad eliminare i principali candidati alla vittoria del torneo, guadagnando fiducia e superando poi Aston Villa e Arsenal.

I precedenti tra Inter e PSG

Curiosamente, Inter e PSG non si sono mai incontrate in partite ufficiali nella propria storia. Le due squadre si sono infatti affrontate solo in amichevoli e tornei estivi: nei cinque match disputati, l’Inter ha vinto solo nel 2023, con Inzaghi in panchina e grazie al gol determinante di Stefano Sensi. Nelle altre occasioni ha maturato un pareggio (nel 2019) e tre sconfitte.

Precedenti da cui l’Inter non deve però farsi influenzare: del resto, sono solo le partite ufficiali a contare, e questa finale resterà per sempre il primo, storico scontro tra la squadra italiana e quella francese.

Le probabili formazioni

Dunque, chi scenderà il campo il 31 maggio per provare a conquistare la Coppa europea più ambita? Ad ora non ci sono formazioni ufficiale ma, data l’importanza della partita e lo stato di forma dei diversi interpreti, è verosimile che vedremo le squadre disporsi in questo modo:

Probabile formazione del PSG (4-3-3): Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Doué, Dembele, Kvaratskhelia. A disposizione: Safonov, Tenas, Beraldo, Kimpembe, Lucas Hernandez, Zague, Zaire-Emery, Mayulu, Barcola, Kang-in Lee, Goncalo Ramos. All. Luis Enriquez.

Probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: J. Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Darmian, Zalewski, Asllani, Frattesi, Zielinski, Arnautovic, Taremi. All. Simone Inzaghi.

Dove vedere la finale di Champions League

Per concludere, ecco dove chi non sarà all’Allianz Arena di Monaco di Baviera potrà vedere la partita: il match sarà in diretta su Sky, che però per l’occasione ha deciso di “estendere” la trasmissione dell’evento in chiaro su TV8. Perciò, non sarà necessario essere abbonati alla piattaforma televisiva a pagamento, ma basterà collegarsi al canale 8 del digitale terrestre per godersi comodamente il match.

Questo perchè le norme dell’AgCom prevedono una “lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro“, e tra questi è inserita anche la finale di Champions League, che viene considerata un evento di interesse nazionale qualora sia presente almeno una squadra italiana su due.

Ma non è tutto: chi vuole immergersi nell’atmosfera del tifo sul campo troverà diversi maxischermi per la città di Milano per guardare il match in compagnia. I principali saranno a San Siro, in Piazza Affari e all’Idroscalo di Milano.

