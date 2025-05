Home | Inter, chi arriverà in porta per il dopo Sommer?

Anche se il campionato di Serie A 2024/2025 si è concluso, la stagione dell’Inter non è ancora finita. I nerazzurri, infatti, sono attesi all’evento più importante: la finale di Champions League che si terrà sabato 31 maggio. Ma una volta passata questa data, anche per l’ultima squadra di Serie A rimasta attiva arriverà il momento di prendersi una pausa dalle competizioni e pensare al proprio futuro. In poche parole, è tempo di calciomercato.

Uno dei principali pensieri della dirigenza interista potrebbe essere legato al portiere: se è vero che Yann Sommer ha infatti disputato una stagione di alto profilo, siglando grandi performance e aiutando l’Inter ad arrivare fino all’atto finale della Champions League, è anche vero che il portiere svizzero inizia ad avere un’età importante (compirà 37 anni a dicembre) e soprattutto un contratto in scadenza la prossima estate.

I tifosi si chiedono quindi chi potrebbe prendere il suo posto. Ad ora non ci sono che voci e dall’Inter non è filtrato nulla di concreto, ma qualche ipotesi sembra più concreta di altre. Andiamo a approfondirle.

1. Gianluigi Donnarumma

La prima opzione farà probabilmente venire un colpo a tutti i lettori milanisti: è piuttosto difficile in effetti, ma non è impossibile che Gianluigi Donnarumma approdi sulla sponda nerazzurra di Milano. Il portiere sembra aver aperto a un ritorno in Italia, ma ha anche dato la priorità al rinnovo con il PSG, con cui il rapporto è progressivamente migliorato di anno in anno. Donnarumma è in scadenza nel 2026, e proprio per questo l’Inter vorrebbe accelerare le trattative in modo da portarlo a Milano a parametro zero o comunque ad una cifra molto contenuta. Difficile, ad ora, capire quanto questa operazione potrà concretizzarsi, ma è meglio tenere gli occhi aperti.

2. Alex Meret

Alex Meret è un’altra opzione che intriga molto l’Inter. Il portiere napoletano è uno dei migliori estremi difensori del campionato, e si è distinto nella trionfale campagna che ha portato i partenopei a vincere il quarto scudetto della sua storia, subendo 25 gol in 34 partite. Ad ora, comunque, la priorità di Meret e del suo entourage sembra trovare un accordo con il Napoli per proseguire un rapporto che va avanti dal 2018 e che sembra essere in ottima salute.

3. Josep Martinez

Soluzione casalinga e, proprio per questo, molto più fattibile. Josep Martinez si è distinto con la maglia del Genoa, al punto che nell’estate 2024 l’Inter lo ha comprato per farne un secondo di lusso alle spalle di Sommer. Il portiere spagnolo ha l’età giusta per diventare il titolare di una squadra ambiziosa come l’Inter, e le poche partite che ha disputato in maglia nerazzurra (8) hanno mostrato che le qualità mostrate con la maglia del Grifone sono ben vive e affilate. Martinez scalpita per avere più minuti e tornare protagonista tra i pali. Anche per questo, l’Inter potrebbe propendere per fargli disputare un numero maggiore di gare nella stagione 2025/2026 per poi promuoverlo a primo portiere.

4. Marco Carnesecchi

La soluzione più orientata al futuro al lungo termine. Marco Carnesecchi non è solo uno dei più promettenti portieri italiani, ma anche uno dei più giovani: il classe 2000, inoltre, ha già avuto modo di giocare in contesti di alto livello avendo disputato le ultime due stagioni da titolare all’Atalanta, con 27 e 25 partite di campionato disputate rispettivamente. Con il probabile addio di Gasperini, inoltre, non è escluso che molti pezzi della Dea possano cambiare, e Marco Carnesecchi potrebbe essere tra questi. Chiaramente, con un offerta congrua al suo crescente status.

5. Guglielmo Vicario

Altra pista “estera” è quella che conduce a Gugliemo Vicario, considerato il miglior portiere italiano in circolazione insieme a Gianluigi Donnarumma e reduce dal trionfo con il Tottenham in Europa League. Il biennio con l’Empoli lo ha messo sulla mappa dei grandi, e l’esperienza con gli Spurs ne sta affinando il piglio internazionale. Vicario però ha 29 anni, e a breve si troverà a scegliere se proseguire il suo percorso all’estero o imporsi in Serie A. Nel caso scegliesse la seconda strada, qualsiasi squadra del nostro campionato con abbastanza potere economico potrebbe provare a metterlo sotto contratto: tra queste c’è sicuramente l’Inter, che in lui troverebbe l’ideale sostituto di Sommer.