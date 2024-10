Home | Filippo Turetta per la prima volta in aula, c’è anche Gino Cecchettin

Nella mattinata di oggi, venerdì 25 ottobre 2024, Filippo Turetta parteciperà alla seconda udienza del processo in cui è imputato per l'omicidio dell'ex fidanzata, Giulia Cecchettin. Se alla scorsa udienza non era presente, questa volta ci sarà. Filippo Turetta attualmente si trova presso la Corte d'Assise e dovrà parlare del delitto di fronte ai giudici e davanti a Gino Cecchettin, il padre di Giulia. Come si è presentato in aula l'imputato e come ha reagito al primo incontro con Gino Cecchettin?

Turetta arrivato in aula

Filippo Turetta è arrivato questa mattina nell'aula della Corte d'Assise di Venezia dove sarà interrogato come imputato nel processo per l'omicidio dell'ex fidanzata, Giulia Cecchettin. Filippo si è presentato in aula scortato dalla polizia penitenziaria. Indossa dei pantaloni neri ed una felpa grigia con cappuccio. In mano tiene una cartellina con alcuni documenti. In aula, davanti a lui, è presente anche Gino Cecchettin. L'uomo per la prima volta ha visto di persona Filippo Turetta. Il ragazzo infatti è chiuso nel carcere di Verona da quando è stato arrestato in Germania il 19 novembre 2023.

Filippo Turetta per la prima volta in aula, c’è anche Gino Cecchettin

Per la prima volta dopo l’uccisione di Giulia e la cattura di Turetta in Germania, Gino Cecchettin oggi ha potuto incrociare lo sguardo dell’uomo accusato dell’omicidio della figlia. Prima di sedersi accanto al legali, Filippo ha girato un paio di volte il capo guardandosi attorno, incrociando lo sguardo con il collegio presieduto da Stefano Manduzio. Non sappiamo se si è accorto della presenza di Gino Cecchettin. Filippo Turetta ha lo sguardo basso mentre risponde alle domande del pm. Parla con frasi brevi, incespica, sembra confuso e tiene lontano lo sguardo dai banchi e dal pubblico, fa sapere Leggo. “Voglio raccontare tutto quello che è successo”, ha detto, per poi fare una confessione choc.

