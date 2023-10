Qual’è il segreto per restare insieme tutta la vita? Noi non abbiamo la risposta a questa domanda, ma forse loro sì. Una coppia di fidanzati ha trovato il loro equilibro da quando sono diventati scambisti. In una recente intervista hanno dichiarato che è tutto normale a patto che si rispetti una sola regola.

Fidanzati scambisti ma tra di loro c’è una regola ben precisa

Hailey Rose e Max Fills si sono conosciuti durante l’università e sono fidanzati da qualche anno. La coppia si è sempre ritenuta moderna e aperta mentalmente, soprattutto per quanto riguarda il sesso, così hanno deciso di diventare scambisti. Il loro scopo è quello di divertirsi in compagnia di altre persone per non cadere nella monotonia del rapporto. Tutto questo però funziona a patto che si rispetti una regola bene precisa. Scopriamo qual è. (continua dopo la foto)

La regola di Hailey Rose e Max Fills

In una recente intervista rilasciata al podcast dell’attrice Tanya Tate, Skinfluencer Success, i due hanno raccontato: “Ci siamo fidanzati alla fine del nostro percorso universitario e, fin da subito, abbiamo chiarito che avremmo voluto avere una relazione aperta, quindi abbiamo iniziato a scambiarci con altre coppie della nostra età e siamo passati da 0 a 100 partner al mese molto rapidamente. Abbiamo sempre voluto provare un’esperienza del genere e adesso siamo felicissimi. Abbiamo sicuramente dovuto parlarne molto dopo averlo fatto la prima volta perché dovevamo capire cosa ci stesse bene e cosa no. Noi, comunque, ci amiamo e ci rispettiamo e, proprio per questo, c’è una regola che va sempre rispettata” (continua dopo la foto)

Esiste una sola, unica e semplice regola da ripettare per far si che Hailey e Max rimangano felicemente insieme: “Dopo il sesso, si torna a casa: non permettiamo l’una all’altro di dormire nello stesso letto della persona con cui si ha appena avuto un rapporto”. È dunque questo il segreto per tenere salda ad una relazione? Ad ogni modo ognuno è libero di vivere la vita che vuole e chi siamo noi per giudicare gli altri?