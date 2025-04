Le “ali” faranno volare la Ferrari: perché con le nuove regole le Rosse sono avvantaggiate

Ferrari, c’è un puzzle da ricomporre a Maranello. Frammenti sparsi di una stagione cominciata tra mille difficoltà, che ora va corretta e ricostruita in fretta. Il primo tassello è arrivato a Gedda, dove è arrivato il primo podio stagionale e, soprattutto, si è visto un Charles Leclerc finalmente più a suo agio al volante della SF-25.

Ferrari, McLaren e Red Bull: Cosa Cambierà Davvero in Formula 1 ? Ecco Tutte le Novità Bomba!https://t.co/ZpomLenWhq — Salvatore Asero (@Graftechweb) April 27, 2025

“Dobbiamo cercare di non sprecare punti in questa fase”, ha spiegato il monegasco, “per tornare ad attaccare quando saremo pronti per farlo”. Il tono è quello di chi ha visto il buio e intravede ora una luce concreta. E soprattutto, ci crede. La speranza è che il suo entusiasmo riesca a risvegliare anche uno spento Hamilton. (continua dopo la foto)

Leclerc è convinto che il vero snodo della stagione arriverà a Barcellona, dove la nuova ala anteriore, già pronta in fabbrica, potrebbe diventare un’arma decisiva. In Spagna entrerà infatti in vigore una norma destinata a ridurre la flessibilità degli elementi dell’ala anteriore: una stretta regolamentare che potrebbe colpire McLaren e Mercedes.

L’obiettivo di Ferrari è restare in corsa fino a quel momento. Oggi Maranello è a 110 punti dalla McLaren, ma a soli 33 da Mercedes e 11 da Red Bull. Leclerc è quinto nel mondiale Piloti, staccato di 52 lunghezze dalla vetta: “Non posso permettermi di perderne altri”, ha affermato il pilota monegasco senza giri di parole.

Il piano del Cavallino si articola in tre fasi. La prima sarà il GP di Miami, dove si correrà anche una Sprint Race: qui Leclerc e Hamilton cercheranno di sfruttare ogni occasione, magari replicando l’exploit di Shanghai, dove la SF-25 ha brillato con carico ridotto e assetti favorevoli.

La seconda fase partirà a Imola, nel weekend più atteso per i tifosi italiani, quando sulla rossa arriveranno gli aggiornamenti tecnici pensati come risolutivi. Infine, il momento della verità sarà a Barcellona il primo giugno. Qui le nuove regole mostreranno se gli equilibri della prima parte di campionato erano reali o solo un’illusione aerodinamica. (continua dopo la foto)

Per la Ferrari si tratta di tenere insieme i pezzi, resistere fino a quel punto, e poi capire se puntare tutto sul presente o iniziare a guardare al 2026, anno del grande cambio regolamentare. Ma Leclerc e Hamilton non hanno intenzione di aspettare.

Il sogno Mondiale non è svanito. La squadra sta lavorando quotidianamente per risolvere i problemi, sfruttare i vantaggi che verranno dal cambio di regolamento e ripartire. Per rendere degna una stagione iniziata con grandi aspettative e risalire la china, come si augurano i suoi tanti tifosi.

Leggi anche: