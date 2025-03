Formula 1, Ferrari squalificate dal GP di Shangai! Gli incredibili errori del team di Maranello

Ferrari, qualche difficoltà iniziale si poteva prevedere, ma un simile disastro nei primi due gran premi della stagione sinceramente no. Dopo la pessima prestazione in Australia, è arrivato il colpo di scena al Gran Premio di Cina, vinto da Piastri davanti a Norris: Leclerc e Hamilton sono stati squalificati dopo la gara, perdendo rispettivamente il 5° e il 6° posto conquistati in pista. La decisione della Fia è arrivata in seguito alle verifiche tecniche che hanno evidenziato irregolarità sulle loro monoposto.

Nella storia della Formula 1 non era mai successo che entrambe le Ferrari fossero squalificate.



Basta questo dato per spiegare la figuraccia della Scuderia di Maranello nel weekend cinese.



Leclerc squalificato per peso insufficiente: la Ferrari del monegasco è risultata un chilo sotto il limite minimo di 800 kg imposto dal regolamento. La Fia ha confermato che tutte le procedure di misurazione sono state eseguite correttamente e che il team ha ammesso l’errore. “Non ci sono circostanze attenuanti”, si legge nel comunicato ufficiale.

Nel dettaglio, la vettura di Leclerc è stata pesata prima con l’ala anteriore danneggiata, risultando di 800 kg. Dopo la sostituzione dell’ala, il peso è salito a 800.5 kg. Ma la rimozione di due litri di benzina ha portato la monoposto a 799 kg, confermando così l’infrazione.

Ferrari, una figuraccia senza precedenti

Anche la monoposto di Lewis Hamilton non ha superato i controlli post-gara: il pattino del fondo della vettura è risultato inferiore ai 9 mm richiesti dal regolamento. Le misurazioni hanno evidenziato valori di 8,6 mm sul lato sinistro e centrale, e 8,5 mm sul lato destro.

Come nel caso di Leclerc, la FIA non ha riscontrato errori nelle procedure di controllo né elementi attenuanti, rendendo inevitabile la squalifica del sette volte campione del mondo. Una decisione che rimescola le classifiche del GP di Cina ma, soprattutto, rappresenta un’onta mai accaduta prima per le Rosse di Maranello.

I tifosi sono sul piede di guerra: le prestazione nettamente al di sotto delle aspettative delle nuove monoposto avevano già provocato un acceso dibattito, ma questa duplice squalifica getta una luce sinistra sul lavoro di un team che appare già in totale crisi.

