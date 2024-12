Fedez a “Sarà Sanremo” su Rai 1, poi il gesto choc di Chiara: la decisione sui figli spiazza

Fedez sarà uno dei Big che si esibiranno sul palco dell’Ariston e ieri sera, mercoledì 18 dicembre, ha presentato “Battito”, il brano che porterà a Sanremo 2025. Ospite di Carlo Conti a Sarà Sanremo su Rai 1, il rapper è apparso irriconoscibile: i suoi fan si sono preoccupati molto per lui e per le condizioni di salute. E non è tardata ad arrivare anche la reazione di Chiara Ferragni. (Continua dopo le foto)

Fedez presenta “Battito” a “Sarà Sanremo”

Nella serata di ieri, mercoledì 18 dicembre 2024, Fedez ha partecipato a Sarà Sanremo, dove ha presentato il singolo che porterà all’Ariston. In molti hanno notato però, che il rapper non era in forma. Fedez è apparso confuso e irriconoscibile sul palco dell’evento: sguardo basso, sorriso mesto e sembrava quasi far fatica a stare dietro alle domande del conduttore. Il rapper ha spiegato il significato del suo brano. La sua canzone può essere definita come “la dicotomia tra quella che può essere una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata dalla depressione”, ha detto. Poi ha pubblicato una storia su Instagram, nella quale ha annunciato il brano. (Continua dopo le foto)

Fedez scosso a “Sarà Sanremo”

Fedez ha pubblicato una foto che lo ritrae sdraiato su un divano in mezzo a una tempesta, annunciando così il titolo del suo brano in gara a Sanremo 2025, pochi minuti dopo la sua apparizione a Sarà Sanremo, la serata che anticipa il Festival su Rai 1. “Solo io e la mia penna contro il resto del mondo. ‘Battito’. Sanremo 2025”, si legge nella didascalia. “È evidente che non sta bene”, hanno scritto in molti a proposito della sua apparizione in televisione. E Chiara Ferragni? È arrivata anche la sua reazione.

